Palladium: In Kürze wieder vierstellig

Der Palladiumkurs war nach der Ausbildung eines neuen mehrjährigen Hochs knapp über der 1.000 USD-Marke Anfang Oktober leicht zurückgesetzt und unter die Unterstützung bei 950 USD gefallen. Doch am Support bei 908 USD schalteten sich die Bullen wieder ein und sorgten für eine weitere Kaufwelle, die Palladium diesmal bis an das anvisierte Kursziel bei 1.015 USD antrieb. In der letzten Woche wurde dieser Kaufimpuls leicht korrigiert. Doch bereits an der 950 USD-Marke legten die Käufer wieder nach.Mit der Verteidigung der 950 USD-Marke haben die Bullen einen wichtigen Schritt in Richtung eines Ausbruchs über 1.015 USD getan. In dieser Woche könnte es entsprechend zu einem Angriff auf die Marke kommen. Darüber wäre ein Kaufsignal generiert, dessen erstes Ziel bei 1.040 USD liegt. Mittelfristig sind in diesem Fall Kurssteigerungen bis 1.090 USD zu erwarten.Aktuell würde erst ein deutlicher Einbruch unter 950 USD für eine stärkere Korrektur sprechen. Doch ausgehend von 908 USD wäre bereits der nächste Anstieg zu erwarten. Unterhalb der Marke wäre dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 872 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG