Palladium: Korrektur trifft auf wichtige Unterstützung

Mit dem Ausbruch über den massiven Widerstand bei 908 USD generierte der Palladiumkurs ein mittelfristiges Kaufsignal und bestätigte dies ab Mitte August mit einer Rally bis 1.015 USD. Diese Zielmarke wurde in der vergangenen Woche kurz überwunden, ehe eine leichte Korrektur einsetzte. Auffällig ist, dass sich der Anstieg nach oben hin zuspitzt. Sollte die obere Begrenzung dieser keil- bzw. wimpelförmigen Formation überschritten werden, könnte eine weitere Beschleunigung einsetzen.Kurzfristig könnte der Wert erneut an die Unterstützung bei 966 USD zurückfallen, um ausgehend von der Marke einen weiteren Aufwärtsimpuls zu starten. Wird dabei die 1.015 USD-Marke erneut überwunden, sind Zugewinne bis 1.040 USD wahrscheinlich. Darüber wäre auch die obere Begrenzung durchbrochen und damit der Weg an die Rekordmarken im Bereich von 1.090 USD frei.Abgaben unter 966 USD sollten dagegen bei 950 USD wieder auf Käufer treffen. Darunter käme es dagegen zu einer stärkeren Verkaufswelle bis 908 USD. Dort könnte sich der Aufwärtstrend allerdings fortsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG