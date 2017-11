Palladium: Rallybeschleunigung in Kürze möglich

Nach der Verteidigung der zentralen Unterstützung bei 908 USD zog der Palladiumkurs in den letzten Wochen in einer schwankungsreichen Aufwärtsbewegung über die Hürden bei 950 und 966 USD nach Norden. Anfang November gelang bereits der erste kurzzeitige Ausbruch über die Barriere bei 1.015 USD. Dieser wurde zwar in der Folge wieder abverkauft, doch bleibt das bullische Signal, das dieser Ausbruch mit sich führte, weiter intakt. Aktuell nähert sich der Wert wieder diesem wichtigen Widerstandsniveau.Zunächst dürfte Palladium nach einer kurzen Korrekturphase erneut an die 1.015 USD-Marke steigen. Dort hätten die Bullen bei einem Ausbruch die Chance, den Aufwärtstrend massiv zu beschleunigen. Das nächste kurzfristige Ziel liegt auf der Oberseite bei 1.040 USD. Darüber würden die Hochpunkte der Achtziger Jahre bei 1.090 USD angelaufen. Selbst ein Anstieg bis 1.125 USD wäre in diesem Fall möglich.Oberhalb von 950 USD ist die Rally intakt. Ein Bruch der Marke würde dagegen zu einer deutlichen und zeitintensiven Korrektur bis 908 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG