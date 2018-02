Sonderprägungen zum 30-jährigen Jubiläum der Silbermünze Maple Leaf

Die Royal Canadian Mint hat kürzlich zwei Jubiläumsausgaben der Anlagemünze Silver Maple Leaf vorgestellt, mit denen sie deren 30-jährige Erfolgsgeschichte feiert. Die Silbermünze zu 1 Unze und mit einer 9999er Feinheit hat unter Edelmetallanlagern weltweit Kultstatus erreicht. Nach Angaben der kanadischen Prägestätte wurden seit 1988 mehr als 200 Millionen Exemplare verkauft.Die erste Sonderprägung zeigt auf der Motivseite eine Darstellung des ikonischen Ahornblattes, verwoben mit der Zahl 30. Darüber hinaus sind fort wie üblich die Angaben zu Feingehalt, Feingewicht und Metallart sowie der Schriftzug "Canada" zu finden. Auf der anderen Seite der Münze ist das Portrait von Queen Elisabeth II zu sehen. Zudem sind dort der Nennwert von 5 kanadischen Dollar und anlässlich des Jubiläums die Jahresangaben 1988 - 2018 eingeprägt.Die zweite Jubiläumsversion der Silbermünze zeichnet sich durch eine vertiefte Prägung der Motive auf beiden Seiten aus. Damit gibt die Royal Canadian Mint erstmals eine Münze mit dieser Art der Sonderprägung auf beiden Seiten heraus.Beide Münzen haben die standardmäßige Feinheit von 99,99% Silber und weisen auf der Motivseite ein im Mikro-Gravurverfahren erzeugtes Sicherheitszeichen auf, in welchem die Zahl 18 zu erkennen ist, die das Ausgabejahr der Münze angibt.Die Auflagen der beiden Jubiläumsmünzen sind auf jeweils 250.000 Stück limitiert und die Münzen werden in Kürze einzeln oder in Sets zu je 500 Unzen erhältlich sein.© Redaktion GoldSeiten.de