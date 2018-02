Minaurum Gold Inc.: Gestriger Ausbruch!

Dr. Peter Megaw, Minaurum Gold Inc. - "Proof of Concept at the Alamos Silver Project"

Minaurum hält sich nach dem massiven Silber-Treffer sehr stark im Markt. Das ist das beste Signal, was wir nach einem solchen Treffer bekommen können. Gestern dann der nächste Ausbruch! Wäre es nur ein "One-Hit-Wonder", dann wäre die Aktie längst zurückgefallen. Doch die Experten in Kanada haben das Unternehmen mit Anrufen und Meetings nahezu überrannt!Klar, Dr. Peter Megaw hat einen exzellenten Ruf in der Silber-Branche und hat für MAG Silver einen der größten und hochgradigsten Silberfunde der letzten Jahrzehnte getätigt!Wenn er nun in die Öffentlichkeit und zu Fondsmanagern geht, die er seit Jahrzehnten kennt und ihnen verklickert, dass Minaurum Gold die nächste MAG sein wird, dann sehen wir noch ganz andere Kurse!Schauen Sie sich dieses Video bitte an!Es dauert keine 5 Minuten und Sie werden sehen, wie überzeugt "Dr. Silver" von diesem Silberprojekt ist. Er ist kein Schwätzer, wie so viele, sondern ein "proven mine finder" der im vergangen Jahr auf der PDAC einen Award für seine Silberfunde in Mexiko erhalten hat!Ich habe bewusst nur über das Silber-Projekt von Minaurum Gold berichtet, doch das Unternehmen hat noch zig weitere hochklassige Projekte in Mexiko, von denen jedes die Anzeichen auf den Jackpot hat! Mutig, aber ich habe die Aktie wieder auf KAUFEN gestellt!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.