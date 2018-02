Goldbergbau-ETF verzeichnet Zuflüsse von 529 Mio. $

Wie Bloomberg berichtet, gewinnen Goldinvestments angesichts der jüngsten Marktentwicklungen für Anleger offenbar wieder an Attraktivität.Den Angaben des Nachrichtendienstes zufolge flossen vergangene Woche 529 Mio. US-Dollar in den VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Dabei handelt sich für den Fonds um die größten Zuflüsse seit September 2013.Der ETF hält Anteile an verschiedenen Goldbergbauunternehmen wie Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp. und Franco-Nevada Corp.© Redaktion GoldSeiten.de