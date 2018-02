IAMGold holt Schwung!

Nachdem das Börsenjahr 2017 für IAMGold Corp. recht gut lief und die Aktie den HUI-Index mit 51,43% gegen 5,48% deutlich schlagen konnte, läuft 2018 bisher nicht so gut an. Nur 1,25% steht der Wert aktuell besser dar. Erst am am 22. Februar kam IAMGold mit fast 9% deutlich unter Druck. An diesem Tag wurden die Finanzzahlen für 2017 veröffentlicht, die den Aktionären offenbar nicht behagten. Muss man sich jetzt Sorgen um das bullische Setup machen?Zuletzt hatte ich das wahrscheinlichste Szenario für IAMGold am 13. Dezember 2017 im Rahmen der Einschätzung "IAMGold lässt selbst den DAX hinter sich!" gezeigt, das auf Wochenbasis weiter aktuell ist. Dem 5-teiligen Aufwärtsimpuls bis Sommer 2016 schloss sich eine komplexe ABC-Korrektur an, die im Rahmen der B-Welle sogar signifikante Hochs hervorbrachte. Ab diesem Top bei 7 USD befindet sich der Aktienkurs wieder im Rückwärtsgang und bildet derzeit wohl die letzten Züge der Welle C aus.In diesem Zusammenhang wurde die grüne Aufwärtstrendlinie in diesem Februar ganze dreimal touchiert und auch leicht unterschritten. Unterm Strich scheint sie aber komfortabel zu halten, sodass sie in Kombination mit der grünen Unterstützungszone (4,65/5,23 USD) ohne Weiteres als Sprungbrett für die skizzierte Aufwärtsbewegung Richtung 10 USD herhalten könnte.Im Tages-Chart ist aktuell jedoch nicht auszuschließen, dass IAMGold nochmals unter die Marke von 5 USD rutscht und bei ca. 4,80 USD die ebenfalls wichtige untere Trendkanallinie testet. Spätestes dort könnte die Aktie dann - zumindest kurzfristig - wieder ein Kauf sein. Wer hingegen nicht auf jeden Cent beim Einstieg schauen will und die ganze Sache eher ruhiger angehen möchte, sollte warten, bis der Kurs sich über 6,50 USD stabilisiert hat.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.