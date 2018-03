International Cobalt äußert sich zu Berichten der US-Regierung, die Kobalt als einen kritischen mineralischen Rohstoff bezeichnen

Vancouver, 5. März 2018 - International Cobalt Corp. (CSE: CO) (das "Unternehmen" oder "International Cobalt") gibt hinsichtlich der jüngsten Berichte, die Kobalt als ein wichtiges Mineral der Versorgungskette bezeichnen, Folgendes bekannt.Das Unternehmen nimmt die Veröffentlichung des Berichts des US Geological Survey über kritische mineralische Rohstoffe in den USA (USGS-Bericht) zur Kenntnis sowie Präsident Donald Trumps Executive Order (Anordnung des Präsidenten) zur Entwicklung einer bundesstaatlichen Strategie für kritische Minerale. Der USGS-Bericht schließt Kobalt in seiner Liste von 23 Metallen und Mineralen ein, die für die nationale Sicherheit und die Wirtschaft der USA kritisch sind.Der USGS-Bericht weist daraufhin, dass es zurzeit in den USA keine wesentliche Kobaltproduktion gibt und es eine wichtige Zielsetzung sei, die globalen Versorgungsketten zu diversifizieren, um das Versorgungsrisiko zu minimieren. Der USGS-Bericht umreißt besonders den Bezirk Blackbird im östlichen Zentral-Idaho als ein bedeutendes Gebiet mit Kobaltlagerstätten.International Cobalt vermerkt, dass eCobalt Solutions Kobalt Projekt das einzige fortgeschrittene, kurzfristige, primäre Kobaltprojekt mit sämtlichen Umweltgenehmigungen in den USA ist und an das Kobaltprojekt Blackbird Creek des Unternehmens grenzt."Wir begrüßen die Auffassung des USGS, dass Kobalt für die USA ein kritisches Metall ist. Wir erwarten, dass dies zu erneuten Bemühungen führen wird, die in den USA liegenden Kobaltvorkommen zu entwickeln. Der Report zeigt, dass die USA eine proaktive und umfassende Vorgehensweise unterstützen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sicherung von Kobalt und anderer kritischer Materialien für die Technologien anzusprechen. Wir erwarten, dass dies zur beschleunigten Entwicklung der Ressourcen im Idaho Cobalt Belt führen wird, wo unsere Projekte liegen.Ferner verweisen wir auf die jüngste Äußerung von Apple sowie von mehreren Elektrofahrzeugherstellern, die sich nach einer Sicherung des Angebots direkt bei Bergbauunternehmen umsehen und nach Material aus ethisch vertretbaren Quellen suchen. Wir begrüßen Gespräche, während wir auf unser zukünftiges Ziel zubewegen, ein Anbieter einer aus ethisch vertretbaren Quellen bezogenen nordamerikanischen Metallproduktion zu werden."Das 4.235 Acres (1.714 Hektar) umfassende Kobaltprojekt Blackbird Creek liegt neben und im Streichen von eCobalt Solutions fortgeschrittenem Idaho-Cobalt-Projekt (ICP) sowie der ehemals produzierenden Co-Cu-Ag-Mine Blackbird. Obwohl die Kobaltvererzung auf Blackbird Creek bereits in den 1949er-Jahren erkannt wurde, so wurden erst Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre sporadisch Explorationsarbeiten durchgeführt. Das Kobaltprojekt Blackbird Creek enthält mehrere historische Kobaltvorkommen einschließlich des Prospektionsgebiets Ludwig Main, wo übertägige Probennahmen an einem Explorationsstollen 0,71% Kobalt über 7m und eine historische Bohrung 0,4% Kobalt über 7,9m lieferten. Zusätzlich zu dem historischen Vorkommen sind auf mehreren neu entdeckten geochemischen Anomalien sofortige Nachfolgearbeiten notwendig.Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über 80.000 USD pro Tonne und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen und am Markt für private Energiespeicher. Die in erster Linie durch den Elektrofahrzeugmarkt angetriebene Nachfrage nach Kobalt wird laut Erwartungen in der nahen Zukunft weiterhin stark bleiben. Zurzeit werden 60% des globalen Angebots aus in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betriebenen Minen bezogen. Politische Instabilität in der DRK zusammen mit sozioökonomischen Problemen im Umkreis der Bergbaubranche in dem Land einschließlich Berichte von Kinderarbeit veranlassten viele Unternehmen dazu, nach Angeboten dieses Metalls in stabileren Rechtssprechungen zu suchen. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor. Die schnell anwachsende große Batteriebranche, ein wichtiger Verbraucher von Kobalt, macht Kobalt zu einem attraktiven Schwerpunkt. Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. Das Unternehmen ist mit ungefähr 11 Mio. Dollar in der Kasse, Stand März 2018, ausreichend finanziert, um seine Zielsetzungen zu verfolgen.Im Auftrag von: INTERNATIONAL COBALT CORP."Timothy Johnson"Timothy Johnson, PresidentDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.