Rob McEwen: Wir befinden uns am Anfang eines Bullenmarktes

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News auf der PDAC 2018 erzählte Rob McEwen, CEO von McEwen Mining, dass wir uns gerade auf dem besten Weg zu einem konjunkturbedingten Bullenmarkt befinden, der weitere zehn bis zwölf Jahre andauern könnte. Der Gold- und Silbermarkt sei ein überkaufter und außerordentlich geschwächt Sektor, und wir würden gerade auf einen konjunkturbedingten Aufschwung zusteuern.Laut McEwen hat der "Krypto-Wahnsinn" keine großen Auswirkungen auf den Goldmarkt, da eine Kryptowährung kein richtiges Geld sei, während Gold als physisches Asset etwas völlig anderes ist. Im Laufe der Zeit würde das Geld, das in spekulative Wertanlagen wie Kryptowährungen, Immobilien und Kunst, investiert wurde, zurück in den Goldmarkt fließen.Des Weiteren seien Investoren aufgrund des seit fünf Jahren fallenden Goldpreises eher auf produzierende Minengesellschaften als auf den Explorationssektor fokussiert gewesen. Einige Explorationsunternehmen hätten jedoch die Aufmerksamkeit der Seniors auf sich gezogen und laut McEwen sollten wir künftig mehr von diesen aufstrebenden Unternehmen zu hören bekommen. Viele der größeren Bergbauunternehmen hätten derzeit negative Wachstumskurven zu verzeichnen und die kleinen und mittleren Minengesellschaften wären demnach diejenigen, die die Branche in Zukunft anführen würden.© Redaktion GoldSeiten.de