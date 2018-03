Thomson Resources Ltd.: Vielversprechende Bohrergebnisse am Goldprojekt Harry Smith

Das Unternehmen Thomson Resources Ltd. gab heute neue Bohrergebnisse für sein Goldprojekt Harry Smith in der Nähe von Ardlethan in New South Wales, Australien bekannt. Es wurden fünf Bohrungen durchgeführt, die entlang des Streichens über die bekannte Länge des Vorkommens (400 m) verteilt wurden. Alle fünf Bohrlöcher schnitten die Mineralisierung.Am nordöstlichen Ende wurden die Vorkommen bestätigt und weitere Goldmineralisierungen entdeckt. Am südlichen Ende ist die Situation dem Unternehmen zufolge etwas komplizierter, da die Mineralisierung hier weiter westlich geschnitten wurde als erwartet. In diesem Bereich sind weitere Bohrungen nötig, um mehr Informationen zu sammeln.In den zuletzt abgeteuften Bohrlöchern wurden die folgenden Abschnitte entdeckt:• Bohrloch HSRC002: 1,3 g/t Gold über 7 m• Bohrloch HSRC003: 1,2 g/t Gold über 13 m• Bohrloch HSRC004: 1,0 g/t Gold über 54 m; darin 1,6 g/t Gold über 6 m und 2,1 g/t Gold über 12 m• Bohrloch HSRC005: 4,3 g/t Gold über 1 m; 0,7 g/t Gold über 10 m; sowie 1,2 g/t Gold über 5 m© Redaktion MinenPortal.de