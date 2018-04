Australien: Ministerium rechnet mit steigenden Goldpreisen - Quartalsbericht

© Department of Industry, Innovation and Science

Das australische Ministerium für Industrie, Innovation und Wissenschaft veröffentlichte kürzlich den aktuellen Quartalsbericht zum Rohstoffsektor des Landes. Darin gehen die Autoren auch ausführlich auf die Entwicklung und die Aussichten des globalen Goldbergbaus ein.Australien ist der weltweit zweitgrößte Goldproduzent und förderte den Angaben zufolge 2016-2017 insgesamt 288 Tonnen des gelben Metalls. Dies entsprach 8,9% des globalen Minenausstoßes. Nach Einschätzung des Ministeriums wird die australische Goldproduktion in den nächsten drei Jahren im Schnitt weiter um 3,8% steigen und 2019 oder 2020 bei etwa 322 Tonnen ihr Maximum erreichen.Mittelfristig ist in Australien - wie auch auf globaler Ebene - jedoch mit einem Rückgang der Minenproduktion zu rechnen. Nach dem Überschreiten des Fördermaximums prognostiziert das Ministerium eine jährliche Abnahme von 5,6%.Auch die Goldausfuhren des Landes werden im Zuge steigender Preise und größerer Exportmengen voraussichtlich 2019-2020 mit rund 354 Tonnen im Wert von 19 Milliarden $ ihren Höchstwert erreichen. Anschließend erwarten die Autoren des Berichts einen jährlichen Rückgang um 4,6%.In Bezug auf die Preisentwicklung am Goldmarkt ist das Ministerium optimistisch: Im Bericht wird eine stärkere Nachfrage nach Gold als sicherem Vermögenswert vorhergesagt. Gemeinsam mit der künftig rückläufigen Minenproduktion soll dies in den nächsten fünf Jahren zu Kursgewinnen führen. Für nächstes Jahr sagen die Marktforscher einen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises auf 1.350 $ je Unze vorher.Den vollständigen Bericht zu Gold finden Sie hier . Einen Überblick über den australischen Rohstoff- und Energiesektor sowie weitere sektorspezifische Berichte können Sie unter diesem Link herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de