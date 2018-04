Resolute Mining Ltd.: Neue Beteiligung an Afrika-IPO

Resolute setzt den Beteiligungskurs fort. Neu hat sich Resolute bei dem australischen Goldexplorer Mako Gold in der IPO-Finanzierung eingekauft. Mako Gold (ASX: MKG) ging gestern an die Börse und Resolute hat im IPO für 2 Millionen AUD Aktien gekauft und sich so 15,81% (10 Mio. Aktien) gesichert (LINK).Mako hat im IPO 6 Millionen AUD bei 0,20 AUD je Aktie aufgenommen und der Börsengang war überzeichnet. Das Unternehmen exploriert nach Gold in Burkina Faso und der Elfenbeinküste.Die Strategie, sich mit relativ kleinen Beträgen an interessanten Gold-Explorern in Afrika zu beteiligen, macht Sinn.Landet das Unternehmen einen Treffer, so ist Resolute Mining bereits mit einem Fuß in der Tür und kann dann entscheiden, ob es Sinn macht, mehr zu investieren, die Aktien gewinnbringend zu verkaufen oder weitere Kooperationen einzuleiten.Findet das Unternehmen nichts, ist das Risiko auf den Einsatz beschränkt.Würde Resolute all die Exploration selber betreiben, die aktuell die Beteiligungsunternehmen durchführen, würde das den Kosten- und Zeitrahmen sprengen. Man müsste zu viele Geologen einstellen, sich in zu vielen Ländern engagieren und die Risiken wären entsprechend höher.Resolute zeigte sich heute fester. Ich glaube nicht, dass dies mit der heutigen Meldung in Verbindung steht, dafür ist der Einfluss zu gering.Die Aktie versucht sich nun erneut am Ausbruch nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.