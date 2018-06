Chalice Gold Mines Ltd.: Nachbar trifft - das könnte interessant werden

Link

Wie berichtet, hat sich Chalice Gold vor einigen Monaten große Projektpakete in der Region um die alte Bedigo Goldmine (22 Millionen Unzen Gold historische Produktion) gesichert.Bislang war Chalice auf diesem großen Projektpaket allerdings noch nicht aktiv. Rechts sehen Sie die Karte mit den Gebieten von Chalice Gold Mines Dazwischen liegen die Projekte von Catalyst Metals (ASX: CYL). Nun hat Catalyst in dieser Woche sehr spannende Bohrergebnisse von diesen Gebieten veröffentlicht.Wir sehen ein "Monsterbohrloch" von 16 Metern mit 63 g/t Gold, inklusive 12 Metern mit 84 g/t Gold. Weitere schöne Treffer wurden ebenfalls gelandet.Das sieht sehr interessant aus, was Catalyst hier getroffen hat. Catalyst kostet derzeit allerdings rund 100 Millionen AUD an der Börse. Die Aktie ist auf diese Ergebnisse von ca. 1,10 AUD auf 1,50 AUD gestiegen. Der Markt hat dem Unternehmen also 40% Mehrwert nach diesen Ergebnissen zugesprochen.Chalice umschließt die Gebiete im Norden und Süden, wartet jedoch noch auf die Genehmigungen für die Projekte:Ich werde einmal beim Management nachhören, wann man mit den Genehmigungen rechnen kann und wann es dann mit eigenen Explorationsarbeiten losgehen soll. Chalice kostet derzeit 36,5 Millionen AUD an der Börse, sitzt aber auf gepflegten 41 Millionen AUD in Cash!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.