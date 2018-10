Defla XL - Nichts darf gedeihen

Und rumms:Dies war der DAX gefallen in EURUnd das die Bunds gefallen in EURUnd das die 10-jährige Treasury, gefallen in USD und anderen BezugsgrößenDann der EUR selber, gefallen gegen den USD. Und warum ist da kein SPX 500, der ist doch auch gefallen, oder? Gegen USD ist er gefallen, aber gegen EUR haarscharf um 0,057% gestiegen, gehört also nicht zu den gesunkenen Assets diese Woche im Portfolio.Der Star war der EDOund abgesehen von Minenaktien gefolgt von Gold