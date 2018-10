Salt Lake Potash Ltd.: Hochangesehener CEO kommt!

Jetzt ist der Trading-Halt auch verständlich. Salt Lake Potash ist es gelungen, einen hochangesehenen und nachgewiesenen "Mine-Builder" als CEO und Geschäftsführer an Bord zu holen ( Link ).Mit Tony Swiericzuk ist Salt Lake Potash Ltd. ein großer Wurf gelungen. Er gilt als ein Urgestein des Erfolges von Fortescue Metals (AXS: FMG; Börsenwert ca. 12 Milliarden AUD).Der Mine-Ingenieur war verantwortlich für den Bau und die Inbetriebnahme der riesigen Christmas Creek Eisenerzmine von FMG und dem anschließenden Ramp-Up von 15 auf 60 Millionen Tonnen pro Jahr!Zuvor verantwortete Swiericzuk die Export-Operationen von Fortescue in Port Hedland mit einer Expansion von 20 auf 60 Millionen Tonnen pro Jahr.Diese personelle Veränderung ist ein ganz großer Schritt nach vorne. Swiericzuk genießt in Australien ein hohes Ansehen und war einer der wichtigen Bausteine für das aggressive, visionäre, profitable und schnelle Wachstum bei Fortescue Metals.Salt Lake hat nun einen extrem erfahrenen Mine-Builder als CEO und MD, der nicht nur die Fähigkeit hat, Minen zu bauen, sondern auch in Sachen Logistik auf einen weitreichenden Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Salt Lake hat nun nicht nur Mitsubishi und Sinofert überzeugen können, sondern auch einen der besten und wichtigsten Manager von Fortescue Metals.Es mag auf den ersten Blick nur eine Personalie sein, doch dieser CEO wird Salt Lake so richtig nach vorne bringen, da bin ich mir fast schon sicher.Die Stellungnahmen des neuen CEO und von Chairman Ian Middlemas klingen nicht danach, als ob man mit Salt Lake Potash kleine Brötchen backen möchte.Die Ernennung eines solch erfahrenen CEO´s ist die eine Sache, seine Kontakte in die Rohstoffbranche eine andere. Die jahrelange Expansion von FMG erscheint weitestgehend abgeschlossen.Bei Salt Lake kann sich Swiericzuk "voll austoben" und hat die Chance, mit Salt Lake eine vergleichbare Vision durchzusetzen, die FMG groß gemacht hat.Als FMG in der Anfangszeit begonnen hat, haben die Marktteilnehmer die Vision von Andrew "Twiggy" Forrest nicht ernst genommen. Weniger Jahre später war Fortescue einer der größten Eisenerzproduzenten der Welt und "Twiggy" Milliardär.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Hinweis Redaktion: Herr Huster ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 9. & 10. November 2018 in München stattfindet.