Goldpreiszunahme über 1.240 Dollar könnte Short Covering auslösen

Eine Preiszunahme über 1.240 Dollar je Unze Gold könnte genügend Short Covering auslösen, um den Spot-Goldpreis bis auf 1.250 Dollar steigen zu lassen, so MKS (Switzerland) S.A. Am Dienstag wurde Gold bis etwa 1.239 Dollar je Unze gehandelt, berichtet Scrap Register Der aktivste Dezember-Goldkontrakt am COMEX der New York Mercantile Exchange stieg um 12,20 Dollar und hielt sich am Dienstag bei 1.236,80 Dollar je Unze. Das stellte den höchsten Tagesschluss aller aktiven Kontrakte seit dem 16. Juli dar."Unterstützende Preisbewegungen bleiben zunächst bei 1.220 Dollar. Jede Zunahme in Richtung 1.210 Dollar bis 1.215 Dollar wird wahrscheinlich für Eingrenzungen weiterer Abnahmen sorgen", fügte MKS hinzu.Der Aufbau von Short-Positionen ab Mitte dieses Jahres hält sich bei etwa 1.240 Dollar und jede Bewegung in Richtung oder über dieses Niveau hinaus sollte Short Covering auslösen, um möglicherweise die 1.250-Dollar-Grenze zu durchbrechen.© Redaktion GoldSeiten.de