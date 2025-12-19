Metallpreise steigen nach schwachen US-Inflationsdaten  Silber & Platin im Fokus

Der Goldpreis verzeichnete laut Investing am Freitag im asiatischen Handel einen leichten Rückgang, schloss die Woche jedoch mit einem leichten Plus ab. Silber und Platin entwickelten sich unterdessen aufgrund der starken Nachfrage nach sicheren Anlagen überdurchschnittlich gut und blieben nahe ihren Rekordhochs.
Auch die Preise für andere Metalle legten zu, nachdem die US-Inflationsdaten schwächer als erwartet ausfielen. Dies steigerte die Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Obwohl sich der Dollar leicht von seinen jüngsten Verlusten erholte, legten Silber und Platin gegenüber Gold zu. Dies ist auf das gestiegene Interesse der Anleger an diesen Metallen als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten zurückzuführen, heißt es.
Silber und Platin haben in den letzten Wochen als günstigere Alternativen zu Gold an Beliebtheit gewonnen, insbesondere nach dem Preisanstieg von Gold in diesem Jahr. Die beiden Metalle gelten als stabile Anlagen. Allerdings prognostizieren Analysten für das kommende Jahr potenzielle Versorgungsengpässe.
Die US-Inflationsdaten für November lösten Optimismus hinsichtlich niedrigerer Zinsen aus. Einige Analysten, darunter diejenigen von Goldman Sachs, warnten jedoch davor, dass die Daten möglicherweise durch den jüngsten Shutdown beeinflusst worden seien. Sie prognostizierten, dass die Inflationszahlen für Dezember klarere Einblicke in die US-Inflation und die politischen Aussichten der Fed bieten würden.
