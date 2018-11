Der offizielle Preis von Gold beträgt 42 USD und vielleicht ist das eine gute Sache

Der offizielle Goldpreis der USA von 1900 bis 2018

Die Leute flüstern oft verschwörerisch über die uralte Praxis der USA, den Goldpreis auf 42,22 USD festzulegen. "Sie versuchen nur, Gold niedrig zu halten", es ist eine Beschwerde, die ich bereits mehrmals gehört habe. Aber in diesem Beitrag werde ich Ihnen zeigen, dass die Währungsbehörden gute Gründe dafür haben, um den Goldpreis bei 42,22 USD zu halten.Im Folgenden stellte ich die Geschichte des offiziellen Goldpreises der USA dar. Wie Sie sehen können, wurde der Kurs von 42,22 $ seit 1973 beibehalten, ein merkwürdiger Zustand, da Gold derzeit bei etwa 1.225 USD schwankt. Die Praxis, einen veralteten Preis für das gelbe Metall festzusetzen, sieht noch seltsamer aus, wenn man bedenkt, dass die Zentralbanken der Welt/weltweit die Gewohnheit übernommen haben, den Marktpreis des Goldes zu verwenden, um ihre Goldreserven zu bewerten.Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, lassen Sie uns mit ein paar Fakten über das amerikanische Währungsgold beginnen:1. Zentralbanken, die Gold in ihrer Bilanz halten, tendieren dazu, physisches Gold zu halten. Aber die US-Notenbank hält kein physisches Metall. Stattdessen besitzt sie Goldzertifikate.2. Die Fed bewertet diese Goldzertifikate mit 11 Milliarden Dollar (siehe Abbildung unten). Seit Jahrzehnten verwendete sie dieselbe Anzahl.3. Diese Zertifikate wurden vom US-Finanzministerium, einem anderen Zweig der Bundesregierung, an die Fed ausgegeben. (Um zu erfahren, warum und wann sie vom Finanzministerium herausgegeben wurden, sollten Sie meine alten Beiträge zu diesem Thema lesen.)4. Um diese Zertifikate "zu decken", hält das Finanzministerium wiederum physisches Gold. Dem Statusbericht über die Goldreserven der US-Regierung vom 30. September 2018 zufolge, weist das US-Finanzministerium derzeit 261.498.926 Feinunzen Gold als Reserven auf.5. Die Goldschatzanweisungen der Fed sind ziemlich merkwürdig. Sie stellen der Fed keinen Anspruch auf eine festgelegte Gewichtung von Gold im Schatzamt. Stattdessen stellen sie der Fed eine Forderung über Gold im Wert von 11 Milliarden Dollar zur Verfügung. Es wäre, als ob ihre Garderobenmarke einen Anspruch auf den 40-USD-Wert des Mantels darstellen würde, anstatt auf den Mantel selbst.