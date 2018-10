Gold in der Technologiebranche: Heilmittel für Muskelregeneration

Wissenschaftler entdeckten vor kurzem einen weiteren Anwendungsbereich für Gold im medizinischen Bereich und unter Verwendung sogenannte Gold-Nanopartikel, so hieß es von Schiffgold . Diese Gold-Nanopartikel sind äußerst hilfreich, denn sie reduzieren Entzündungen und beschleunigen die Heilung geschädigter Muskeln.Das Problem besteht jedoch darin, dass Patienten eine Injektion eines entzündungshemmenden Stoffes bekommen, Interleukin 4 (IL-4), der sehr schnell im Blutkreislauf zersetzt wird. Als Folge dessen müssen Patienten mehrere Injektionen ertragen, damit die Behandlung effektiv ist. Doch dabei können auch Nebenwirkungen an den Tag treten.Nun entwickelten die Wissenschaftler der Harvard Universität und der John A. Paulson School of Engineering ein neues Verfahren, das die Effektivität von IL-4 steigert. Dabei spielt Gold eine wichtige Rolle, denn einem Bericht in Medical News Today zufolge führt die Koppelung von IL-4 mit Goldnanopartikeln zur Muskelregeneration. Bei Mäusen, die auf diese Weise behandelt wurden, stellte man bereits innerhalb von 15 Tagen gewachsene Muskelfasern fest.Die Nachfrage nach Gold in technischen Anwendungsbereichen stieg. Im letzten Jahrzehnt stammte eine Goldnachfrage von mehr als 380 Tonnen aus dem Technologiesektor. Das sind 13% mehr als die Zentralbankkäufe im selben Zeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de