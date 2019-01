Der sicherste Weg, den Kapitalismus zu besiegen

Eines der wichtigsten volkswirtschaftlichen Probleme lautet: Woher weiß man, ob ein Unternehmen Reichtum schafft oder zerstört? Der Unterschied ist objektiv, schwarz und weiß. Es sollte klar sein, dass unsere gesamte Wirtschaft jämmerlich arm sein wird, wenn Ihnen nicht einmal ein Geschäftsführer den Unterschied zwischen Reichtum schaffenden und Reichtum zerstörenden Aktivitäten erklären kann.Jeder Manager wird Ihnen erzählen, dass diese Unterscheidung - mithilfe der Betrachtung der Gewinn- und Verlusterklärung - einfach ist. Gewinn ist ein derartig machtvoller Anreiz für Manager, dass man sie niemals dazu bringen könnte, basierend auf irgendeinem anderen Indikator zu operieren. Und das würde funktionieren - wenn die Volkswirtschaftler ihren Job ordentlich erledigt hätten.Aber haben sie das?Wie wir zuvor schon viele Male argumentiert haben, haben Volkswirtschaftler ihre Verteidigungsrede für das Regime der uneinlösbaren Währung bereits gehalten. Millionen Bäume haben sich geopfert, damit Volkswirtschaftler ihre Bücher und Publikationen drucken konnten, die zu Gunsten der Entwertung argumentierten, um Beschäftigungszahlen zu steigern; zu Gunsten der Entwertung argumentierten, um Exporte wachsen zu lassen; zu Gunsten der Entwertung argumentierten, um das BIP zu steigern und während einer Krise zu Gunsten der Entwertung argumentierten.Das erinnert uns an das alte Programm des Komikers Steve Martin, in dem er erzählte, dass er nur Abends Marihuana rauchen würde. Während er unablässig erzählte, ergaben sich immer mehr Zeitpunkte, zu denen er rauchte. Am Ende gab er letztlich zu, dass er zumindest nicht während der Abenddämmerung rauchen würde.Wie Sie sich also vorstellen können, verursacht diese Entwertung ein Problem für jeden, der versucht den Dollar als Maßeinheit zu verwenden. Also haben Volkswirtschaftler eine Lösung vorgeschlagen. Sie passen den Dollar an.Wie Physiker, die annehmen, dass Flaschenzüge reibungsfrei und masselos sind - nur weniger realistisch - nehmen die Volkswirtschaftler an, dass Verbraucherpreise konstant wären, wenn es nicht die unermüdlichen Ausschweifungen der Zentralbank gäbe. Also verwenden sie die Verbraucherpreise dazu, den Dollar anzupassen.Preise werden in Dollar gemessen, die wiederum unter Verwendung von Preisen angepasst werden. Das scheint wie ein Kreislauf zu klingen? Ja, das ist es auch.Es gibt eine Vielzahl von Problemen bei der Entwicklung eines Verbraucherpreisindexes. Erstens: Was soll der Index umfassen? Ein 20-Jähriger mag sich nicht um die Kosten der Gesundheitsversorgung scheren, aber wenn er einen Sportwagen fährt, dann interessiert er sich vielleicht stark für den Benzinpreis. Ein Berufstätiger, der innerhalb des Hauptgeschäftsbezirks lebt, fährt vielleicht kein Auto, doch ein Großteil seines Einkommens fließt in die Miete.Aber stellen Sie sich vor, dass sich die Volkswirtschaftler irgendwie auf die richtigen Faktoren einigen, die der Index umfassen soll und dass dieser irgendwie die monetäre Entwertung bestimmen könnte. Beispielsweise fügen sie Äpfel, Orangen und Benzin hinzu. Egal was Frau Lowell im Mathematikunterricht der vierten Klasse erzählt hat. Natürlich kann man Äpfel und Orangen hinzufügen! Die Lizenz dieses Verbrechens gegen die Mathematik begehen zu können, erhält man mit Erhalt seines Doktortitels in Volkswirtschaft.Wie auch immer. An nächster Stelle kommen sogenannte hedonistische Anpassungen. Sicher, das Argument lautet, dass ein Auto 2019 teurer ist als ein Auto in den Jahren zuvor. Aber das heutige Auto besitzt eine Vielzahl an Airbags, ein Satellitennavigationssystem und Bluetooth. Der Preis ist demnach an diese zusätzlichen Features angepasst.Wir würden den Verbraucherpreisindex als eine Farce bezeichnen, aber wir wollen Monty Python gegenüber nicht unfreundlich sein. Wenn Ihnen das wie Pseudowissenschaft vorkommt, dann liegen Sie richtig. Der angepasste Dollar gilt so sehr als Vorbild eines verlässlichen Wertmaßstabs wie Hollywood ein Vorbild für galaktische Kriege im Weltraum liefert. Hier eine Neuigkeit für Sie: Die in Star Trek zur Schau gestellte Physik entspricht nicht der Realität.Das Endergebnis lautet also, dass der meist fallende, jedoch gelegentlich steigende Dollar (d.h. Entwertung mit Volatilität) als "für den Zweck geeignet" bezeichnet wird. Alle Geschäfte mögen mithilfe einer Gewinn- und Verlusterklärung verwaltet werden, basierend auf dem Dollar als Zähler. Auch wenn Keynes und Lenin 1922 Klarheit darüber erlangten, dass das Verprassen von Geld allgemein jeden in die Armut treibt, doch nur wenige bereichert (die von den anderen gehasst werden, da ihre Bereicherung willkürlich und ungerecht ist).Die heutigen Advokaten des ansonsten freien Marktes (mit Ausnahme von Geld und Kredit) verstehen nicht, was Ausschweifungen mit Volatilität anstellen, ähnliche wie diese (bösen) Genies.