Troy Resources Ltd.: Produktionszahlen

Troy gab heute vorab die Produktionszahlen für das abgelaufene Quartal heraus ( Link ). Troy konnte 14.227 Unzen produzieren, was innerhalb des gesteckten Rahmens lag (14.000 - 15.000 Unzen).Zudem wurde die nächste Kreditrate (3 Millionen USD) planmäßig am 18.11.2018 an Investec bezahlt. Nach dieser Zahlung hat Troy Resources noch 5,192 Millionen USD ausstehen. Ebenfalls wurden die Details für das SPP veröffentlicht ( Link ).Jeder Aktionär, der am 21.12.2018 Aktien im Depot hatte, bekommt das Recht, bis maximal 15.000 AUD Gegenwert Aktien zu 0,105 AUD zu kaufen. Das Angebot wird limitiert auf maximal 7,5 Millionen AUD. Alle Direktoren haben bestätigt, ihr Maximum zu zeichnen.Die Kapitalerhöhung wird am 21.01.2019 eröffnet und das ganze Procedere wird bis 15.02.2019 dauern.Ich hoffe, dass wir von den Banken entsprechende Zeichnungsunterlagen erhalten und ich werde dann die Position voraussichtlich über diese Möglichkeit verstärken.Alternativ kann man bei Interesse aktuell auf dem gleichen Niveau im Markt kaufen.Das neue Gebiet von Troy sieht sehr spannend aus und die Firma wird in absehbarer Zeit schuldenfrei sein. Dann sollte entsprechend Bewegung in die Bewertung kommen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport