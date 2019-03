Moderne Geldtheorie: Ein Cargo-Kult

Die neugewählte Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez meinte erst kürzlich, dass die moderne Geldtheorie absolut "größerer Teil unserer Konversation" werden muss. Ihr Kommentar lässt die moderne Geldtheorie in den Vordergrund rücken. Was besagt sie? Laut Wikipedia lautet die Definition:"Eine makroökonomische Theorie, die die Währung als ein öffentliches Monopol beschreibt und Arbeitslosigkeit als Beweis dafür aufführt, dass ein Währungsmonopolist das Angebot von Finanzvermögenswerten einschränkt, die notwendig sind, um Steuern zu zahlen und das Verlangen nach Ersparnissen zu erfüllen."Es ist umstritten zu sagen, dass die Federal Reserve ein Monopol mit dem Dollar betreibt. Lassen Sie uns also die zweite Behauptung betrachten. Arbeitslosigkeit, so wird in der modernen Geldtheorie behauptet, dient als Beweis dafür, dass das Dollarangebot eingeschränkt ist.In anderen Worten: Mehr Geld führt zu höheren Beschäftigtenzahlen!Das klingt nicht viel anders als das, was uns der Neokeynesianismus vermittelt. Keith analysierte einen Bericht der ehemaligen Fed-Vorsitzenden, Janet Yellen, bezüglich der Arbeitsökonomie für das Magazin Forbes "Hier ihre [Yellen und Co-Autor Ackerloff] dürftige Logik:1. Unzufriedene Angestellte arbeiten nicht hart und könnten sogar die Maschinen sabotieren.2. Demnach müssen Unternehmen diese überbezahlen, um Lustlosigkeit zu vermeiden.3. Höheres Gehalt je Arbeiter bedeutet weniger Angestellte, da Unternehmen ein endliches Budget besitzen.Yellen schlussfolgert - und da haben Sie richtig geraten:4. Inflation verschafft Unternehmen mehr Geld, um mehr Leute anzustellen."Eine kleine Fußnote: Die moderne Geldtheorie wird als Neo-Chartalismus bezeichnet. Und es gibt zumindest einige Beweise dafür, dass Keynes durch den Chartalismus (der mindestens bis 1905 zurückreicht) beeinflusst wurde.Vor kurzem veröffentlichte Marketplace einen Artikel zur modernen Geldtheorie. Diese neue (alte) Thematik gewinnt mehr und mehr an Aufmerksamkeit. Marketplace präsentierte ein "Spülbecken"-Modell der Wirtschaft (Ja, wirklich!).Um dieses Konzept verstehen zu können, müssen Sie sich ein normales Spülbecken vorstellen. Stellen Sie sich die Regierung und deren Fähigkeit, mehr Geld zu schaffen wann immer sie möchte, als Wasserhahn vor und die Schüssel des Beckens, in dem das Wasser abfließt, als die Wirtschaft.Die Regierung kontrolliert wie viel Geld - Wasser - in die Wirtschaft fließt. Sie lässt Geld in die Wirtschaft strömen, indem Straßen, landwirtschaftliche Subventionen oder Programme finanziert werden."Und während diese Dollar die Wirtschaft erreichen, beginnen sie das Becken zu füllen. Und Sie sollten stets darauf achten, wie voll dieses Becken wird oder sich mit einem Inflationsproblem konfrontiert sehen", meinte [Wirtschaftsberaterin von Bernie Sanders, Stephanie] Kelton.Wenn das Becken überläuft, dann ist das Inflation. Wenn das passiert, dann gibt es laut Kelton zwei Wege, das zu beheben: "Sie können den Zustrom an Dollar reduzieren, der in das Becken fließt. Das bedeutet, dass die Regierung ihre Ausgaben reduzieren muss. Oder Sie können den Stöpsel vom Abfluss entfernen und einige dieser Dollar aus der Wirtschaft nehmen. Und das tun wir, wenn wir Steuern eintreiben."Das klingt sehr nach der quantitativen Geldtheorie. Diese Perspektive wird oftmals als Wasser dargestellt, das in ein Behältnis gegossen wird. Je höher der Wasserpegel, desto höher das allgemeine Preisniveau.Die quantitative Geldtheorie verstärkt keinesfalls die Idee, dass mehr Geld zu höheren Beschäftigtenzahlen führt. Nur, dass mehr Geld zu steigenden Preisen führt. Aber Keynes tat das. Und Neokeynesianer wie Yellen tun das auch.Was macht die moderne Geldtheorie also so einzigartig?In dem Artikel von Marketplace hieß es von Stephanie Kelton:"Wenn Sie Ihre eigene Währung kontrollieren und fällig werdende Rechnungen haben, dann bedeutet das, dass Sie es sich leisten können, die Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen", erklärte Kelton. "Sie können niemals bankrott gehen, niemals in die Insolvenz gezwungen werden. Sie sind kein Haushalt."Keynes belehrte uns über Regierungsdefizite, um Beschäftigtenzahlen zu verbessern und um auf Krisen zu reagieren. Die moderne Geldtheorie lehrt uns, wie wir es auf das nächste Niveau schaffen. Die Wähler wollen kostenlose Annehmlichkeiten. Traditionelle Volkswirtschaftler meinen: "So etwas wie kostenloses Essen gibt es nicht."Die moderne Geldtheorie meint: "Oh, doch, das gibt es!"