Zijin Mining - Höherer Rücksetzer kaufenswert?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Dem chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. startete ohne größeren Rücksetzer den nächsten Versuch die Marke von 0,40 EUR zu attackieren. Wie im Chart ersichtlich wird, endete dieser erneute Versuch knapp davor mit einem Hoch vom 0,39 EUR am 26. Februar. Seither zeigt sich die Aktie schwächer und könnte doch in Kürze bereits wieder aufdrehen. Zwischen 0,33 bis 0,34 USD bietet sich jedenfalls die Chance einer Umkehr mit Anschlusszielen bei 0,39/0,40 EUR bzw. darüber um 0,44 EUR.Zu deutliche Rücksetzer bis unter 0,30 EUR sollten hingegen vermieden werden, da in diesem Fall mit einer größeren Schwäche bis 0,27 EUR und ggf. sogar tiefer bis 0,23 EUR gerechnet werden müsste.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.