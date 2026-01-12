Ölpreis (Brent): Bullen übernehmen  64,50 USD im Blick

Zum Ende der Woche konnte sich der Ölpreis weiter nach oben absetzen. Die Notierungen überwanden dabei die wichtige Widerstandszone im Bereich von 62,66 USD sowie den mehrmonatigen Abwärtstrend.
Charttechnischer Ausblick:
Mit dem Ausbruch bietet sich die Chance, die Erholung weiter auszudehnen. Zunächst wäre Spielraum bis 64,50 USD gegeben, darüber hinaus könnte auch der längerfristige Abwärtstrend bei rund 65,00 USD angesteuert werden, wo ein Rücksetzer einkalkuliert werden sollte. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, würde sich weiteres Potenzial bis 66,83 USD eröffnen. Unterhalb von 62,00 USD würde sich das Bild hingegen wieder eintrüben, mit Rückfallrisiko bis 60,50 USD.
