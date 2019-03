Troy Resources Ltd.: Der feine Unterschied

Troy hat zuletzt sehr gute neue Bohrergebnisse veröffentlicht ( Link ), doch der Markt hat nicht reagiert. Ich denke es ist an der Zeit für das Troy-Management, die Aktie bekannter zu machen.Würde ein Explorer mit derart guten Resultaten an den Markt kommen, würde er vermutlich zügig den Börsenwert erreichen, den Troy aktuell hat. Der feine Unterschied liegt aber darin, dass Troy Resources eine fast neue Verarbeitungsanlage hat, eine produzierende Mine und in absehbarer Zeit die Bankschulden zurückzahlen kann.Das ebenfalls in Guyana tätige Explorationsunternehmen Goldsource (TSX: GXS) hatte zuletzt ebenfalls sehr gute Bohrresultate veröffentlicht. Die Aktie stieg daraufhin von 0,07 CAD auf 0,18 CAD in der Spitze. Nun führt man eine Kapitalerhöhung durch, bei der Eric Sprott 3 Millionen CAD investieren will. Die Firma kostet aktuell rund 35 Millionen CAD und nach der Kapitalerhöhung über 40 Millionen CAD.An diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig es in unserem Sektor ist, im Markt auch wahrgenommen zu werden.Troy kostet aktuell 50 Millionen AUD, produziert und hat mit dem Ohio Creek Gebiet einen neuen Goldfund getätigt.Am Donnerstag wurden die Filings aus dem SPP veröffentlicht. Drei Direktoren haben jeweils ihren höchstmöglichen Anteil von 15.000 AUD bei 0,105 AUD gezeichnet ( Link ). Keine Riesensumme, aber immerhin ein Signal.Alles deutet bislang daraufhin, dass das OHIO CREEK Gebiet die nächste Mine für TROY werden wird. Die Aussagen des Vorstands bestätigen dies:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.