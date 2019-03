Standard Chartered - Markt preist voreilig Zinssenkung der Fed ein

In einem Interview mit CNBC sagte Suki Cooper von Standard Chartered, dass sie die zweite Hälfte des Jahres sehr wichtig für Gold hält, da sie erwartet, dass der US-Dollar wieder schwächer werde. Außerdem nennt sie die ETFs als einen unterstützenden Faktor für den Goldpreis, da sie das Jahr stark anfingen und weiterhin stabil bleiben.Ein weiterer positiver Faktor sei, dass Zentralbanken weiterhin starke Goldkäufer sein, fügte Cooper hinzu. Im Jahr 2018 wurden die zweitgrößten Jahreskäufe der Zentralbanken verzeichnet und sie erwartet, dass dieser Trend sich 2019 fortsetzt.Die Makrofaktoren deuten laut Cooper auf höhere Goldpreisgewinne zum Ende des Jahres. Sie glaubt, dass der Markt voreilig eine Zinssenkung durch die US Federal Reserve in diesem Jahr einpreist und wahrscheinlich wird es kurzfristig wieder Rückgänge beim Goldkurs geben.Die Prognose von Standard Chartered für den Goldpreis liegt bei einem Quartalsdurchschnitt von 1.325 USD je Unze im dritten Quartal und besonders im vierten Quartal soll der Preis auf die Höchststände von 2018 und 2017 steigen, vielleicht sogar die Höchststände von vor fünf Jahren erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de