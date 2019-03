TerraX Minerals Inc. erhält Wasserlizenz Typ B von Mackenzie Valley Land and Water Board

Vancouver - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Rosa: TRXXF) freut sich bekannt zu geben, dass vom Mackenzie Valley Land and Water Board (MVLWB) eine Wasserlizenz Typ B ausgestellt wurde, die den umfassenden Explorationsplan von TerraX für alle Landbesitze des Yellowknife City Gold (YCG)-Projekts genehmigt.Die Wasserlizenz erweitert die neue Landnutzungserlaubnis (LUP) (Pressemitteilung vom 27. Februar 2019). Diese Wasserlizenz gilt für 7 Jahre bis zum 6. März 2026 und deckt alle Ansprüche und Leases von TerraX auf der gesamten 70 Kilometer langen Strecke des YCG-Projekts ab.David Suda, President und CEO sagte: "Der Erhalt der Wasserlizenz Typ B erhöht das Explorations- und Entwicklungspotenzial im YCG-Projekt erheblich.TerraX möchte die vielen Interessengruppen der Gemeinschaft und der Regierung würdigen, die während der Genehmigungs- und Lizenzierungsprozesse involviert waren, einschließlich der Unterstützung durch die Stadt Yellowknife, CanNor, das Ministerium für Fischerei und Ozeane und die Regierung der Nordwest Territorien, Abteilung für Industrie, Tourismus und Investitionen. TerraX möchte sich auch bei den technischen Mitarbeitern der MVLWB für die Beratung und Überprüfung der Anwendung von TerraX bedanken.Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der City of Yellowknife in den Northwest Territories. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen High-Grade-Goldlager in Kanada. Das YCG-Projekt liegt 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt und ist in der Nähe lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Ganzjahresstraßen, Flugverkehr, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und Handwerkern.Das YCG-Projekt liegt auf dem produktiven Yellowknife Greenstone Gürtel, der 70 km Streichenlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs im Yellowknife Goldbezirk abdeckt, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem sich die hochwertigen Con- und Giant Goldminen befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere Scheren, die die anerkannten Wirtsgesteine für Goldlagerstätten im Goldbezirk Yellowknife sind, mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochwertigen Bohrergebnissen, die das Potenzial des Projekts als erstklassiges Goldgebiet aufzeigen.Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com .Im Namen des Verwaltungsrates"DAVID SUDA"David Suda, Präsident und CEOSamuel Vella, Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 604-689-1749Gebührenfrei: 1-855-737-2684svella@terraxminerals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AG - Jochen Staigerinfo@resource-capital.ch - www.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln, der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence-Prüfung und der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com).Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.