RNC Minerals Corp.: Jahreszahlen

RNC gab gestern die Jahreszahlen für 2018 bekannt ( Link ).Der Umsatz ist von 73 auf 128 Millionen CAD gestiegen. Der Netto-Verlust ist von 97 auf knapp 8 Millionen CAD gefallen. Das EBITDA kletterte von einem kleinen Verlust auf über 27 Millionen CAD.Die All-In-Kosten konnten vor allem im letzten Quartal 2018 deutlich gesenkt werden, was natürlich mit dem Goldfund in der Vatertagsader zusammenhängt. Die All-In-Kosten lagen im 4. Quartal bei 698 USD und somit fast 60% unter dem Vergleichsquartal 2017.Der durchschnittliche Goldgehalt konnte um fast 200% von 2,47 auf 7,28 g/t Gold gesteigert werden. Auch hier sehen wir die Auswirkungen der Grob-Gold-Funde in der Mine.Die Zahlen waren okay und wie heute auf Mining Chronicle erschienen, will RNC Minerals nun die einzigartigen Funde verkaufen. Die Ausstellungstour ist beendet und nun muss man sich mit potentiellen Käufern einig werden. Das Interesse sei hoch und wie ich in Toronto gehört habe, gibt es auch Sammler die kein Problem damit haben, die Steine zu kaufen und dann gegen Gebühr in Australien auszustellen.Was RNC aber in Zukunft antreiben wird, werden potentielle neue Goldfunde sein und eine deutliche Steigerung der Bulk-Produktion auf BETA HUNT. Dies kann man mit dem neuen Deal in Australien erreichen, doch es wird alles seine Zeit dauern.Wir haben bei über 1 CAD dreiviertel der Position verkauft und der Rest ist eine Spekulation auf weitere Goldfunde und auf die Entstehung eines soliden australischen Goldproduzenten. Zudem haben wir immer noch 28% an einem der weltgrößten und noch nicht entwickelten Nickel-Kobalt-Projekte der Welt.