Déjà-vu: Es ist wie 2016, oder?

Die heutige Situation ähnelt 2016, als die zunehmende Schwäche der Weltwirtschaft und instabile Finanzmärkte zur absoluten Panik der Zentralbanken weltweit führten.Als Reaktion pumpte man mehr Geld - das aus dem Nichts heraus erschaffen wurde - als jemals zuvor in das System. Und es funktionierte (aus Sicht der Banken zumindest). Das Wirtschaftswachstum stabilisierte sich; und die Preise von Aktien, Immobilien und anderen Assets erfreuten sich einer weiteren dreijährigen Spritztour.Ähnlich hielt man sich Ende 2018, als die Dinge ins Wanken gerieten, an dasselbe Manuskript. Und erneut stiegen die Aktien seitdem in die Höhe.Aber wird diese Strategie diesmal tatsächlich funktionieren? Das ist unklar. Und vieles hängt von der Antwort auf diese Frage ab.Im Jahr 2016 fiel die Finanzwelt auseinander. Der US-Dollar verzeichnete eine Spitze. Schwellenlandwährungen wurden zerstört. Die Aktien des S&P 500 zeigten eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation und deuteten einen drohenden Absturz an. Die makroökonomischen Aussichten schienen ebenso düster, wobei der Welthandel zu kontrahieren begann:Doch auf magische Weise veränderte sich plötzlich alles.Nun, wir wissen jetzt, dass diese "Magie" tatsächlich eine massive Menge an geldpolitischen und fiskalen Anreizen war, die vom weltweiten Zentralbankenkartell in das System gepumpt wurden.Unsere Sorge ist, dass die geldpolitischen und fiskalpolitischen Obrigkeiten meinen, sie könnten dieselbe Strategie 2019 anwenden, nur weil sie 2016 "erfolgreich" waren.Doch können sie das? Vielleicht, vielleicht auch nicht.Wenn die Antwort "ja" lautet, dann erwarten wir, was wir auch das letzte Mal erhalten haben; nur zu größeren Extrema: ein deutlich steileres Wohlstandsgefälle zwischen den 1% und der breiten Masse, das durch die Zerstörung von Sparern und Mittelklasse verschlimmert wird sowie kraftloses BIP-Wachstum und einen explosiven Anstieg der weltweiten Schulden.Wenn die Antwort "nein" lautet, dann wird ein massiver Crash epischen Ausmaßes folgen, den wir so bisher noch nicht erlebt haben. Kreditblasen sind üble Biester. Gut, solange sie anhalten, aber verheerend, sobald sie platzen. Je länger sie anhalten, desto schlimmer fällt der Crash aus, wenn es soweit ist - diese Blase besteht nun schon länger, als die meisten Menschen jemals zu träumen gewagt haben.Es ist erschreckend, wie stark kürzliche Entwicklungen dem ähneln, was Anfang 2016 stattfand.Im Jahr 2016 schwächelten Schwellenländer, eine Vielzahl makroökonomischer Indikatoren deutete auf eine weltweite Schwäche des Wirtschaftswachstums hin und Aktienbärenmärkte traten überall auf. Und dann - Simsalabim! - änderte sich in einer Februarnacht im Jahr 2016 plötzlich alles. Es war, als wäre nie etwas geschehen.Irgendwie verflüchtigten sich all diese grundlegenden makroökonomischen Warnsignale in einem Ausbruch von Finanzmarktausgelassenheit.Die S&P-Futures schnellten in der Zeit vom 7. Februar bis zum Morgen des 8. Februars in die Höhe, als hätte die gesamte Welt plötzlich einen Sinneswandel durchgemacht: