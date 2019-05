Defla XXXL - Rekordrealverzinsung 25% über Inflationsrate

Die US-Inflation lt. CPI betrug im Durschnitt der letzten 6 Monate (bis 31.03.19) 0,15%/ Monat, annualisiert sind das 1,8%. Der Leitzinssatz beträgt dabei 2,25%. Das sind 25% Aufschlag vom Leitzins auf die Inflation, ein extrem hoher Wert. Dazu kommt aktive Deflationspolitik der Zentralbank durch immer noch aktive Verkäufe von Schuldwertpapieren von der Bilanz der Zentralbank in den Markt, eine direkte GeldmengenSENKUNG.Und in dieser Woche erfuhren wir nun von der US-Zentralbank, dass diese zwar ihre Geldmengensenkung ab etwa September zu beenden gedenke, am 25% Aufschlag vom Leitzins auf die Inflation aber festhält, denn: "Die Inflation wird schon noch kommen."Ökonomischer Sachverstand beruhend auf Echtdaten ist damit ganz unverblümt nun durch "ich glaube und es wird schon noch kommen" ersetzt. Wohltuend entlastend für die Ökonomen dieser Welt und ihre Wissenschaft, dass der das so verkündet Habende nie Ökonomie studiert hat und das merkt man. Das intellektuelle Niveau des US- Präsidenten in ökonomischen Angelegenheiten ist vergleichsweise bedeutend höher. Immerhin vertauscht dieser nicht Fakten gegen "ich glaube".Wir kennen das ja auch von Handelsangelegenheiten zwischen den USA und der EU, die USA bemängeln faktisch x-fach höhere Zölle gegen ihre Produkte als umgekehrt, die EU- Handelskommissarin wischt das weg, denn "sie glaubt an Multilateralität und freien Welthandel." Nur machen tut sie es nicht.Richtig Deflation diese Woche, am ehesten an den Rohstoffpreisen festzumachen:GoldPalladiumPlatinalles runter, in EUR sogar noch etwas stärker als in USD und das passt alles zum starken Öllageraufbau von letzter Woche, der klar blitzrezessiv ist. Vorgeblich Geldiges mit sattem Plus:BitCoin