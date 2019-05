Investoren fokussieren sich auf Gold, während Spannungen zunehmen

Aufgrund der Unberechenbarkeit der Handelskriege, des Brexits und einer Vielzahl anderer weltweiter Ereignisse, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, könnten Investoren bald auf die Suche nach weniger riskanten Vermögenswerten sein, um sich gegen die existierende Volatilität abzusichern und ihr bestehendes Aktienportfolio zu diversifizieren.Traditionell hat sich der Goldmarkt als sicherer Hafen für Investoren erwiesen, wenn die Zeiten unberechenbar wurden, so berichtet ETF Trends . Doch anstatt nur in Bullion zu investieren, können Goldenthusiasten auch Aktien oder ETFs wählen. Einer dieser Fonds ist beispielsweise der VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF, der mehr als 20% seines Portfolios in Goldbullion, Bergbauaktien und Goldaktien allokiert."Aktuell können wir Käufe sicherer Häfen beobachten, da die Handelsgespräche scheiterten und China von einen Gegenschlag spricht", erklärte Phillip Streible, Rohstoffstratege bei RJO Futures. "Die geopolitischen Risiken nehmen zu, die Handelsspannungen eskalieren, der Dollar sinkt und die Aktien stehen unter Druck - all diese Faktoren kurbeln den Goldpreis aktuell an."© Redaktion GoldSeiten.de