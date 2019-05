RNC Minerals Corp.: Anstieg - Spekulation oder mehr?

Es hat sich im Chart schon ein bisschen abgezeichnet. Um 0,36 CAD formte sich ein Boden aus und der Verkaufsdruck hat nachgelassen. Zunächst ein leichter Anstieg bis 0,38 – 0,385 CAD. Gestern dann ein schöner Kurssprung um 13% auf 0,435 CAD mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens:Wie Sie aus meinen vorherigen Ausführungen wissen, will RNC Minerals Ende Mai in die neue Zone vordringen, die sich nur 7 Meter unterhalb der Fathersday Ader befindet. Ende Mai haben wir ja nun. Dort traf eine Bohrung auf 119,37 g/t Gold über 6,4 Meter und innerhalb dieses Abschnitts lag ein halber Meter mit 1.406 g/t Gold, was gut 45 Unzen Gold entspricht:Wie gesagt, ich spekuliere mit dem Restbestand aktuell einfach darauf, dass RNC womöglich dort einen neuen Pott mit Grobgold finden KÖNNTE. Fast 120 Gramm Gold je Tonne über 6,4 Meter sind substantiell. Der High-Grade-Treffer in diesem Abschnitt ist sensationell.Die Frage wird einfach sein, hat RNC hier nur extremes Glück gehabt und zufällig einen Hot-Spot angebohrt, um den weiter nichts zu finden ist oder kommen vielleicht die nächsten Mega-Nuggets zum Vorschein.Diese Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Jedoch könnten wir zeitnah mehr erfahren, wenn das Minen-Team den Zeitplan mit Ende Mai eingehalten hat. Ein weiteres spannendes Ziel hat RNC auch auf Western Flanks. Rund 45 Meter von den bestehenden Gängen entfernt traf man dort auf 1.017,3 g/t Gold über 2 Meter inklusive 7.621 g/t Gold über 0,27 Meter.Allerdings wurden bisher noch keine Angaben gemacht, wenn man in diese Zone vordringen möchte:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.