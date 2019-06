China erhöht Goldreserven den sechsten Monat in Folge

China setzte seinen Kaufrausch fort und erhöhte die Goldreserven des Landes nun den sechsten aufeinanderfolgenden Monat, so berichtet Investing.com . Die People's Bank of China erwarb im Mai 15,86 Tonnen, was die Gesamtreserven nun auf 61,61 Millionen Unzen Gold bringt. Im Monat zuvor waren es 61,10 Millionen Unzen gewesen.Der Anstieg würde die "entschlossene Diversifizierung" weg vom Dollar widerspiegeln, die von der chinesischen Regierung in Angriff genommen wurde. China ist der weltweit führende Goldproduzent und -verbraucher und sieht sich Erwartungen einer schwächeren inländischen Wirtschaft gegenüber. Zeitgleich erhebt die Trump-Regierung Zölle auf chinesische Importe und verbannt Unternehmen wie Huawei vom US-amerikanischen Markt."Es ist eine Diversifizierung weg vom US-Dollar, vor allem angesichts der Handelsspannungen und dem möglichen kalten Technologiekrieg, der sich zusammenbraut", so erklärte Bart Melek, Rohstoffstratege bei TD Securities. "Wir müssen uns daran erinnern, dass Gold nicht die Verbindlichkeit einer anderen Person ist."© Redaktion GoldSeiten.de