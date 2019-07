Gold & Goldaktien florieren - Was kommt als Nächstes?

Gold & Silber

GDX mit Indikatoren

GDXJ & HUI

Es war eine großartige Woche für die Goldaktien. Der GDX stieg um fast 7%, während der GDXJ um mehr als 10% zulegte.Gold erreichte nach Donnerstag die 1.450 Dollar je Unze, bevor es am Freitag zu Verkäufen kam. Silber erging es am Freitag ähnlich, doch das graue Edelmetall schaffte es, die Woche mit einer Zunahme von mehr als 6% auf einem neuen 52-Wochenhoch zu beenden.Lassen Sie uns einen Blick auf die aktuellen technischen Daten werfen.Gold schloss die Woche unter 1.427 Dollar je Unze. Wenn es über 1.420 bis 1.425 Dollar je Unze bleibt, dann tendiert es wahrscheinlich zu 1.475 Dollar je Unze, was den einzigen Widerstand zwischen 1.425 und 1.525 Dollar je Unze darstellt.Wenn Gold zurück unter 1.420 Dollar je Unze fällt, dann besteht das Risiko, dass es erneut die 1.380 Dollar je Unze testen könnte.Silber hat seinen Widerstand bei seinem 400-tägigen gleitenden Durchschnitt überzeugend überwältigt, muss jedoch noch sein Hoch vom Februar 2019 übertreffen. Sein nächster größerer Widerstand liegt im 18-Dollar-Bereich.Gehen wir zu den Bergbauaktien über. Der GDX schloss die Woche auf seinem Hoch von 2016. Sollte Gold in Richtung 1.475 Dollar je Unze tendieren, dann wäre es wahrscheinlich, dass der GDX dieses Hoch von 2016 bei 31 Dollar erneut testen wird.Die Marktbreite bleibt stark, ebenso wie die relative Stärke des GDX. Das Verhältnis zwischen GDX und S&P erreichte ein 21-Monatshoch, während das Verhältnis zwischen GDX und Gold auf ein 2-Jahreshoch stieg.Sowohl der GDXJ (Juniors) als auch der HUI (nur Bergbauunternehmen) haben noch Luft nach oben, bevor sie ihre Hochs von 2016 erreichen.Tatsächlich sind beide mit direkten Widerständen konfrontiert. Für den GDXJ, der bei 39,50 Dollar schloss, liegt dieser Widerstand bei 40 bis 41 Dollar. Für den HUI, der bei 211 schloss, liegt der Widerstand bei 220.Die Unterstützungslinien liegen bei 36 Dollar für den GDXJ und bei 195 für den HUI.Sollten Gold und Silber ihre aktuellen Niveaus beibehalten können, dann liegt eine allgemeine Aufwärtstendenz vor und der GDX könnte bald sein Hoch von 2016 testen.Der GDXJ und der HUI haben etwa 30% Aufwärtspotenzial zu ihren Hochs von 2016. Eine derartige Entwicklung würde wahrscheinlich eine Goldpreisbewegung auf mindestens 1.525 Dollar je Unze voraussetzen.Doch wenn der Freitag der Beginn einer Korrektur war, dann könnte der GDX 26 Dollar testen und der GDXJ 36 Dollar.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 20. Juli 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.