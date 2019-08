Metals Focus - Silberrally geht nach Pause weiter

Nachdem der Silberpreis letzte Woche auf ein 17-Monatshoch von 17,51 Dollar gestiegen war, gab es eine Korrektur unter 17 Dollar. Dies könnte nun als Ende der neunmonatigen Rally angesehen werden, doch das Beratungsunternehmen Metals Focus sehe dies laut der neusten Ausgabe des Precious Metals Weekly lediglich als eine Pause an, nach der eine Rückkehr zu bullischen Bedingungen wahrscheinlich ist, wenn auch erst mittelfristig.Der Hauptgrund für die Rückkehr der Edelmetallrally liege laut Metals Focus am allgemeinen makroökonomischen Hintergrund. Erstens sollten Edelmetalle vom eindeutigen Trend zur geldpolitischen Lockerung profitieren. Zweitens intensiviert sich die Risikoaversion, was die wachsende Zahl der Anleihen mit Negativzinsen widerspiegelt.Und drittens bleibt das Vertrauen in die Weltwirtschaft gering; bei einer Inversion der US-Renditekurve und einer Abschwächung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal 2019. Dem zugrundeliegend ist die große Unsicherheit aufgrund der Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China.Das Beratungsunternehmen prognostiziert, dass der Silberpreis Anfang 2020 die 19-Dollar-Marke testen könnte, obwohl es eine vorherige Rückkehr zum Tief auf dem 15-Dollar-Niveau, angesichts der Gegenwinde wie die Widerstandsfähigkeit des Dollars, nicht ausschließt. Auch das Gold-Silber-Verhältnis könnte zu Anfang der Rally unverändert bleiben, so Metals Focus und der Silberpreis könnte erst im Verlauf des nächsten Jahres zu Glanzleistungen aufsteigen.© Redaktion GoldSeiten.de