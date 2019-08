A-Cap Energy: Hohe metallurgische Gewinnungsraten für Kobalt und Nickel bei Wilconi

METALLGEWINNUNG (%)

PROBE SÄUREDOSIERUNG ZEIT TEMP Ni Co Fe Mg Mn Al

(kg/t) (Std.) (°C)



MET1E HNO4 1800 6 110 88,88,81,85,59,76,

9 2 4 0 0 2



MET2B HNO4 1800 6 110 84,84,63,86,64,63,

4 9 3 6 0 4



MET1E HCl 538 24 80 85,91,76,81,80,66,

5 8 9 5 6 9



MET1E HCl 608 24 80 91,96,83,84,93,72,

5 6 7 4 0 6



MET1E HCl 662 24 80 95,97,91,86,92,76,

6 7 7 8 9 6



MET1E HCl 797 24 80 99,99,97,89,99,83,

2 7 4 7 2 2



MET1E H2SO4755 24 80 82,66,77,86,50,76,

3 3 0 6 8 6



MET1E H2SO4902 24 80 81,59,75,85,43,72,

9 8 2 2 5 0



MET1E H2SO41077 24 80 84,63,76,85,43,76,

7 1 8 0 4 0



MET1E H2SO4894 48 80 89,75,84,88,51,81,

8 5 3 2 4 1



MET2B HCl 549 24 80 91,97,77,91,96,66,

8 5 7 3 2 0



MET2B HCl 608 24 80 94,98,84,89,97,68,

5 3 2 6 2 8



MET2B HCl 714 24 80 95,98,93,90,98,70,

9 3 1 4 1 4



MET2B HCl 854 24 80 97,98,96,90,98,75,

4 6 6 8 6 0



MET2B H2SO4755 24 80 82,49,56,86,40,63,

3 0 7 2 7 8



MET2B H2SO4970 24 80 81,49,55,86,41,64,

9 9 1 5 9 2



MET2B H2SO41148 24 80 84,59,62,89,49,69,

7 6 7 4 1 8



MET2B H2SO4960 48 80 89,74,71,89,55,76,

8 6 4 7 5 8

Freitag, 23. August 2019 - A-Cap Energy Ltd. (A-Cap oder das Unternehmen) möchte die Ergebnisse der jüngsten metallurgischen Arbeiten bei seinem Vorzeige-Nickel-Kobalt-Projekt Wilconi (Wilconi) in Western Australia bekannt geben. Das Unternehmen hat metallurgische Bohrungen in vier Gebieten entlang des 26 Kilometer langen Streichens des mineralisierten Systems abgeschlossen (siehe ASX-Pressemitteilung von A-Cap vom 30. April 2019) und repräsentative Proben bei einer Reihe von Labors eingereicht, um unterschiedliche Verarbeitungswege zu testen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Erz von Wilconi günstig auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Laugungslösungen reagiert, die in der Industrie eingesetzt werden.- Salzsäurelaugung: 99 % des Nickels und 99,7 % des Kobalts gelaugt- Schwefelsäurelaugung: 90 % des Nickels und 76 % des Kobalts gelaugt- Salpetersäurelaugung: 89 % des Nickels und 88 % des Kobalts gelaugtDiese ersten metallurgischen Arbeiten sind äußerst vielversprechend, zumal die Arbeiten deutlich zeigen, dass das Unternehmen über mehrere Verarbeitungsoptionen verfügt, die weiter getestet und verfeinert werden können.Darüber hinaus führt A-Cap zurzeit weitere metallurgische Arbeiten in Australien, Kanada und China durch und untersucht auch andere metallurgische Methoden. Durch die frühe Schwerpunktlegung auf metallurgische Studien bei Wilconi soll ein metallurgisches Fließschema erstellt werden, das im Vergleich zu herkömmlichen Hochdruck-Säurelaugungsverfahren niedrigere Investitionskosten aufweist.Shen AnGang, Chairman von A-Cap, sagte: Die metallurgischen Gewinnungsraten, die in dieser Runde der metallurgischen Probennahmen erzielt wurden, sind äußerst vielversprechend. Die bloße Tatsache, dass wir wissen, dass Nickel und Kobalt unter atmosphärischen Bedingungen und unter Anwendung einer Reihe von Laugungssäuren gelaugt werden können, gibt uns die Möglichkeit, in Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit des Projekts zwischen unterschiedlichen Fließschemata zu wählen. Unsere Unternehmensberater sind im Begriff, die JORC-Ressource bei Wilconi hochzustufen, und unsere nächste Arbeitsphase wird weitere metallurgische Massenprobennahmen und Ergänzungsbohrungen umfassen.Hinweis: HNO4-Testarbeiten von Direct Nickel Pty Ltd durchgeführt. HCl- und H2SO4-Testarbeiten von Simulus Laboratories durchgeführt.Im Namen des Vorstands A-Cap Energy Ltd. Paul IngramDeputy ChairmanErklärung der kompetenten Person: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Kobalt, Nickel und damit in Zusammenhang stehende Metalle des Kobalt-Nickel-Projekts Wiluna (Projekt Wilconi) beziehen, basieren auf Informationen, die von Paul Ingram, einem Director von A-Cap Energy Ltd. und einem Mitglied des AusIMM, zusammengestellt wurden. Herr Ingram verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Ingram stimmt der Aufnahme dieser Daten in Form und Inhalt zu.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!