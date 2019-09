Metals Focus: Palladiumpreisprognose bleibt konstruktiv

Von seinem Tief bei 1.384 Dollar je Unze Anfang August verzeichnete Palladium eine eindrucksvolle Rally und erreichte am 16. September ein neues Rekordhoch von 1.628 Dollar je Unze. Aktuell ist der Palladiumpreis jedoch wieder gesunken und hält sich derzeit im Bereich von 1.590 Dollar je Unze, so berichtet Metals Focus in seinem Bericht Precious Metals Weekly.Augenscheinlich gibt es kurzfristig eher wenig offensichtlichen Investorenenthusiasmus für Palladium. Viele Investoren glauben, sie hätten den Höhepunkt des Preisanstieges verpasst oder die Preise könnten als Reaktion eines weltweiten Wirtschaftsabschwungs an Stärke verlieren. Vor allem die schwachen Fahrzeugverkaufszahlen aus China und den USA machen ihnen Sorgen. Aufgrund eines vorteilhaften Angebots- und Nachfragehintergrundes bleibt die Palladiumpreisprognose jedoch konstruktiv.Die Nachfrage nach Palladiumkatalysatoren ist zudem noch immer auf dem besten Weg, aufeinanderfolgende Rekordhochs im Zeitraum von 2019 bis 2020 zu verzeichnen. Im Jahr 2020 soll das weltweite Palladiumangebot unter 12 Millionen Unzen fallen, 30% weniger als die 17,7 Millionen Unzen zu Beginn dieses Jahrzehnts.© Redaktion GoldSeiten.de