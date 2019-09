Sovereign Metals Ltd.: Erfolgreiche Pilot-Produktion

Sovereign Metals gab heute die Ergebnisse der Test-Produktion bekannt, die das Unternehmen bei SGS Lakefield in Kanada in Auftrag gegeben hat ( Link ).Über vier Tonnen Endprodukt wurden produziert und die ersten größeren Testmengen wurden bereits an über 10 interessierte Endkunden gesendet.Diese testen das Material nun in den verschiedenen Anwendungen und Sovereign Metals hat weiteres Material bereitstehen, um potentielle Kunden zu beliefern.Das Gros der Grafitaktien führt weiterhin ein Schattendasein. Zuletzt sorgte der größte australische Grafit-Produzent Syrah (ASX: SYR) für schlechte Nachrichten, deren Wahrheitsgehalt von anderen Unternehmen und Marktbeobachtern in Frage gestellt wurde.Syrah strauchelt schon seit Produktionsbeginn und musste schon mehrfach nachfinanzieren.Das erste Problem von Syrah ist, dass man aus der sehr großen Mine nur das sehr feine Grafit produziert, welches eigentlich nur für die Batterie-Produktion verwendet wird. Die Qualität war von Beginn an schlechter als erwartet und für eine Tonne konnte Syrah meist nur rund 450 USD abrechnen. Das zweite Problem ist, dass Syrah nur an chinesische Abnehmer liefert, die natürlich den Preis diktieren können!Zuletzt berichtete Syrah dann von "plötzlichen Preisrückgängen" im Sektor und dass sie nur noch rund 400 USD je Tonne bekommen würden. Andere Unternehmen, wie z.B. Walkabout oder auch Branchenbeobachter berichteten dagegen, dass die Preise für das höherwertige Material mit größeren Flocken unverändert stabil sind.Syrah steckt in der Klemme und hat nun die Produktion nochmals deutlich nach unten gefahren. Ich denke, dass die Firma schweren Zeiten entgegengeht und ein Kollaps der Firma nicht auszuschließen ist. Das wäre insgesamt gut für den Grafitmarkt, da einer der (vorher) größten Produzenten wegfallen würde.Sovereign hat die Testproduktion erfolgreich abgeschlossen und hat nun 4 Tonnen Endprodukt produziert. Diese größeren Mengen erlauben den potentiellen Abnehmern exakte Tests in ihren Anwendungen und die Fortschritte in Richtung Off-Take-Agreement sollten somit Fahrt aufnehmen.Sovereign verhandelt ausschließlich mit Unternehmen außerhalb von China, vorzüglich mit europäischen Firmen. Man will einen Top-Abnahmepartner gewinnen. Als nächstes erwarte ich - relativ zeitnah - weitere spannende Neuigkeiten vom Rutil-Projekt der Firma!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.