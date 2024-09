Resolute Mining Ltd. - Kreditline erhöht: Geht Resolute auf Einkaufstour?

Resolute gab am Mittwoch bekannt, dass man sich bei der Nedbank einen Kreditrahmen von bis zu 140 Millionen USD gesichert hat: Link . Die neuen Kreditfazilitäten ermöglichen den sofortigen Zugang zu 60 Mio. USD, wobei dieser Betrag um bis zu 80 Mio. USD erhöht werden kann.In der Pressemeldung heißt es, dass der Hauptzweck der Fazilität darin besteht, die Flexibilität zu erhöhen und um organische und nicht organische Wachstumsmöglichkeiten zu prüfen. Beim Stichwort "nicht organische Wachstumsmöglichkeiten" wird natürlich die Spekulation angeheizt, dass sich Resolute erstmals seit Jahren nach Akquisitionsmöglichkeiten umschauen könnte.Ende Juni hatte Resolute Mining 143 Millionen USD in Cash und Verbindlichkeiten von 47,5 Millionen USD. Grob kalkuliert hätte Resolute also knapp 100 Millionen USD auf der Bank plus die neue Kreditlinie.Fazit: Die Formulierung in der Pressemeldung lässt auf eine Akquisition spekulieren. Ob man in den beiden Ländern (Mali und Senegal) bleibt oder sich in Westafrika ausbreiten möchte, ist schwer zu sagen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.