CoT-Daten: Gold

Die aktuellsten CoT-Daten wurden per 08.10.2019 bei einem Goldpreis (Fixing London) von 1.500 USD ermittelt, 33,90 USD höher, als zum Stichtag der Vorwoche. Die Commercials haben in den erneuten Anstieg hinein ihre Long-Positionen leicht von 163.050 auf 167.755 Kontrakte erhöht. Gleichzeitig haben sie ihre Short-Position von -466.738 auf -478.697 Kontrakte erhöht.Zusammengefasst führten diese Verschiebungen zu einer Erhöhung der Netto-Short-Position von -303.688 auf -310.942 Kontrakte.Die Commercials zeigen in den vergangenen Wochen ein recht klares Verhaltensmuster. Notiert Gold um 1.480 USD oder darunter, decken sie Short-Positionen ein, wobei die Long-Positionen stetig hoch bleiben. Läuft Gold auf 1.500 USD oder darüber, erhöhen sie die Short-Positionen wieder. Zwar nicht aggressiv, doch sie tun es.Die großen Spekulanten haben ihre Long-Position von 322.800 auf 334.383 Kontrakte erhöht, nachdem sie in der Vorwoche deutlich nach unten gefallen war. Die Short-Position der Spekulanten erhöhte sich von -53.807 auf -58.820 Kontrakte.Zusammengefasst erhöhte sich die Netto-Long-Position leicht von 268.993 auf 275.563 Kontrakte. Relativ gesehen bleibt die Position hoch, doch das Vorgehen der Spekulanten kann nicht als aggressiv bezeichnet werden.Die Kleinspekulanten haben ihre Netto-Long-Position in den steigenden Goldpreis hinein leicht von 34.695 auf 35.379 Kontrakte erhöht.Fazit: Nachdem sich der Goldpreis nun seit vielen Wochen im Bereich um 1.500 USD "aufhält", sehen wir klarere Muster im Verhalten. Sobald Gold unter 1.480 USD fällt, decken die Commercials ein, behalten aber ihre Long-Positionen. Ein Rückgang in den Bereich um 1.460 USD oder darunter, würde vermutlich zu einer stärkeren Bereinigung der Daten führen, was wünschenswert wäre.Im Silber haben die COMMERCIALS ihre Netto-Short-Position von -73.781 auf -76.906 Kontrakte erhöht. Seit Ende Juli pendelt die Position um dieses Niveau und klare Signale liefern die Daten nicht.