Golden Star weckt Hoffnung

Das kanadische Minenunternehmen Golden Star Resources Ltd. verweilt noch immer in der mehrjährigen Seitwärtsbewegung wie anhand des ersten Big-Picture Charts eindrucksvoll zu sehen ist. Nach den Verlusten der vergangenen drei Monate steht bislang im Oktober ein Zugewinn von 9,09 % auf dem Kurszettel und weckt somit durchaus weitere Hoffnungen. Worin diese Hoffnungen begründet liegen, erfahren Sie im Nachgang.Auch wenn ein Test der Unterstützung bei 2,55 USD das bessere Impulsniveau für einen Auftrieb gewesen wäre, so stellt sich die aktuelle Situation nicht minder interessant dar. Sollten die Bullen ihren bisher im Oktober eingeschlagenen Weg weiter nach oben fortsetzen wollen, so wäre insbesondere bei einem Anstieg über 3,40 USD eine weitere Performance bis 3,72 USD und dem folgend in Richtung des Widerstands bei 4,55 USD zu erwarten. In diesem Bereich versuchten sich die Bullen bereits im Juli an einem Ausbruch und doch scheiterten sie kläglich.Das Verhalten eines weiteren Touchs wäre in jedem Fall wieder von erhöhtem Interesse. Sollte sich die gegenwärtige Erholung hingegen wieder umkehren, so wäre bei einem Rückgang unter das Niveau von 2,85 USD mit einem nochmaligen Test der Schlüsselunterstützung bei 2,55 USD zu rechnen. Dort wurde die Aktie bereits zum Jahresausklang 2018 mit einem Dreifachboden aufgefangen und starteten ihre bis zum Juli-Hoch anhaltende Erholungsbewegung.Die nachfolgende Korrektur bis 2,55 USD hatte es buchstäblich in sich und so werden derweil noch immer die Wunden geleckt. Kommt es dementsprechend zu einem weiteren Test, könnte die Spannung nicht größer sein. Faktisch wäre jedoch ein Abschmieren darunter mit weiteren Verlusten bis mindestens zur Marke von 2,00 USD gleichzusetzen.Die Bullen müssen vorerst noch beweisen, ob sie tatsächlich bereits im Stand sind, eine größere Erholungsbewegung einzuleiten. Oberhalb von 3,40 USD würde sich jedenfalls eine Anschlussperformance bis 3,72 USD und darüber bis zum Widerstand bei 4,55 USD eröffnen.Unterhalb von 3,40 USD bleibt die Gefahr eines nochmaligen Tests der Unterstützung bei 2,55 USD gegeben. Sollten dort allerdings die Käufer ausbleiben, würde das nächsttiefere Niveau bei der runden Marke von 2,00 USD je Anteilsschein auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.