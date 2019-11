Infografik: Top 10 der stärksten Erdmetalle

1. Dehnfestigkeit: Wie gut ein Metall dem Auseinanderziehen widersteht

2. Druckfestigkeit: Wie gut ein Metall dem Zusammendrücken widersteht

3. Streckfestigkeit: Wie gut ein Stab oder Balken aus einem bestimmten Metall dem Biegen und permanentem Schaden widersteht

4. Schlagfestigkeit: Die Fähigkeit, bei Zusammenprall mit einem anderen Objekt oder Oberfläche dem Zerspringen zu widerstehen.

Nr. 1: Wolfram - Produktion von Geschosskugeln und Raketen

Nr. 2: Stahl - Bau von Eisenbahnschienen, Straßen sowie weitere Infrastruktur

Nr. 3: Chrom - Produktion von Edelstahl

Nr. 4: Titan - Verwendung innerhalb der Luft- und Raumfahrt als Leichtgewichtsmetall mit Stärke

Nr. 5: Eisen - Bau von Brücken, Elektrizität, Schnittwerkzeuge, etc.

Nr. 6: Vanadium - 80% des Vanadiums wird mit Eisen legiert, um Stahl schock- und korrosionsresistent zu machen

Nr. 7: Lutetium - Katalysator in der Erdölproduktion

Nr. 8: Zirkonium - Verwendung in Atomkraftwerken

Nr. 9: Osmium - Hinzugabe zu Platin oder Indium, um die Metalle härter zu machen

Nr. 10: Tantal - Verwendung als Legierung aufgrund seines hohen Schmelzpunktes und Korrosionsresistenz

Die Verwendung von Metallen und der Fortschritt der menschlichen Zivilisation gingen Hand in Hand und über die Zeitalter hinweg hat sich jedes Metall basierend auf seinen Eigenschaften und Anwendungsbereichen bewährt, so schreibt der Visual Capitalist In einer Grafik, die von Viking Steel Structures zur Verfügung gestellt wurde, werden die zehn stärksten Metalle der Erde und deren Anwendungsbereiche dargestellt.Ein Metall ist ein solides Material, das üblicherweise hart, glänzend und formbar ist sowie gute elektrische und thermale Konduktivität besitzt. Nicht jedes Metall ist gleich, was ihre Verwendungszwecke so unterschiedlich wie ihre individuellen Eigenschaften und Vorteile macht.Obgleich nur 91 der 118 Elemente im Periodensystem als Metalle angesehen werden, so stechen nur wenige von ihnen als die stärksten Metalle heraus.Die Stärke eines Metalls hängt von vier Eigenschaften ab:Im Folgenden werden die zehn stärksten Metalle und deren Anwendungsbeispiele gelistet:© Redaktion GoldSeiten.de