Goldpreis sinkt vor Fed-Entscheidung

Wie das Nachrichtenportal Investing.com berichtet, sank der Goldpreis am Mittwoch im asiatischen Handel vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung der Federal Reserve über Zinsen, die heute noch fallen soll. Es wird erwartet, dass die Fed zum dritten Mal in Folge eine Zinssenkung durchführt."Für Gold gibt es außer der von uns für morgen erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte kaum Grund zur Freude, es sei denn, die Fed schlägt bei ihrem Ausblick einen unglaublich milden Ton an", so Philip Streible, Rohstoffstratege bei RJO Futures in Chicago. "Im Moment gibt es auch kaum Hoffnung auf eine Senkung im Dezember, denn viele denken, die Fed sei hier fertig."An der Handelsfront zwischen China und den USA, zitierte Reuters einen ungenannten US-Regierungsbeamten, der angab, dass ein Handelsabkommen für eine Unterzeichnung nächsten Monat in Chile nicht rechtzeitig abgeschlossen werden würde. Dieser fügte hinzu, dass die Verzögerung nicht heiße, dass das Abkommen nicht zustande käme.