Indische Goldimporte 2019 auf 3-Jahrestief

In der ersten Hälfte des Jahres importierte Indien 564 Tonnen Gold, während die Importe in der zweiten Jahreshälfte 267 Tonnen Gold betrugen, so das Nachrichtenportal Huffpost unter Berufung auf Daten der indischen Regierung und die Nachrichtenagentur Reuters.So sanken Indiens Goldimporte 2019 um 12% gegenüber dem Vorjahr auf den tiefsten Stand seit drei Jahren, da die Käufe im Einzelhandel in der zweiten Jahreshälfte 2019 nachließen, nachdem der inländische Goldpreis ein Rekordhoch verzeichnete, so eine anonyme Regierungsquelle.Indien bedient seine gesamte Goldnachfrage durch Importe, die sich 2019 auf 831 Tonnen beliefen und von 944 Tonnen im Jahr 2018 sanken, so die Quelle. Was den Wert der Importe angeht, so sank dieser um fast 2% auf 31,22 Milliarden Dollar.Der Quelle zufolge sanken die Goldimporte Indiens im Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18% auf 60 Tonnen, wobei deren Wert um 4,3% auf 2,46 Milliarden Dollar sank.© Redaktion GoldSeiten.de