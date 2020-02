Silber ist der Gewinner in Sachen "zukünftiger Wert"

Während Fed und Zentralbanken weiter damit beschäftigt sind, die Finanzmärkte oben zu halten, raten viele Edelmetallanalysten, Gold dem Silber zu bevorzugen. Sie erklären, dass Gold das wichtigste Edelmetall ist und dazu verwendet werden wird, ein "solides Geldsystem" einzuführen. Doch ich denke, dass der echte Gewinner in Sachen "zukünftiger Wert" prozentual gesehen Silber sein wird und nicht Gold.Warum? Alles läuft auf die Energie hinaus. Obgleich ich mich mehrere Male wiederholt habe, was die Energie als Treiber der Wirtschaft angeht, so versteht ein Großteil der Edelmetallanalysten und -investoren das noch immer nicht. Und schlimmer noch; eine Webseite, auf der ich meine Arbeit publiziere, entfernt die Energie-Thematik aus dem Artikel, damit nur das Thema Edelmetalle übrig bleibt ...Ich sage es einmal: Wenn Sie Energie nicht verstehen, werden Sie niemals den echten Grund dafür verstehen, Edelmetalle zu besitzen. Nachdem ich mein letztes Video veröffentlichte, meinte ein Kommentator beispielsweise, dass er nach dem Sehen dieser Informationen "sein Silber nicht verkaufen würde."Das ist wichtig. Wenn Edelmetallinvestoren die Energie nicht verstehen, dann werden sie in der Flut widersprüchlicher finanzieller und wirtschaftlicher Informationen das Vertrauen in das Halten von Gold und Silber verlieren. Ich höre weiterhin einige Edelmetallanalysten negativ über den Besitz von Silber während einer Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs sprechen. Nun, erst einmal verhielt sich Silber während der hohen US-Arbeitslosenraten von 2009 bis 2011 sehr gut. Als sich diese Rate auf 4,5% im März 2007 belief, wurde Silber bei 15 Dollar gehandelt. Doch Anfang 2011, als sich die US-Arbeitslosenrate bei 9% befand, erreichte Silber die 50 Dollar.Zweitens, der zukünftige Wert oder Preisentwicklung des Silbers wird nicht auf dieselbe Art und Weise reagieren wie in der Vergangenheit. Aufgrund der massiven Stützung des Aktienmarktes, des Finanzsystems und der Wirtschaft durch Zentralbanken, als der Markt nach unten unterwegs war, haben Investoren diesmal nicht sonderlich viele Optionen, um ihren Reichtum zu schützen. Anleihen werden anders als in der Vergangenheit keine sicheren Häfen darstellen, da Anleihen nicht mehr als Schuldeninstrumente sind.Als Spanien von 1500 bis zu den 1700er Jahren als führendes Imperium galt, produzierte die Welt mehr Silber als Gold. Von 1493 bis 1600 belief sich das Silber-Gold-Produktionsverhältnis auf 32,5 zu 1. Von 1601 bis 1700 betrug das Silber-Gold-Produktionsverhältnis 44 zu 1:Während die Jahrhunderte vergingen, nahm das weltweite Silber-Gold-Produktionsverhältnis ab. Von 1901 bis 2000 fiel es auf nur 7,7 zu 1. Die Zahlen im obigen Chart sind in Millionen Unzen angegeben. Wenn Sie nicht glauben, dass Energie der Schlüsselfaktor ist, dann werfen Sie einen Blick auf die Produktion von Silber und Gold in der Zeitspanne von 1901 bis 2000. Als Öl auf den Markt gebracht wurde, ermöglichte dies die exponentielle Steigerung der Gold- und Silberproduktion.Die weltweite Silberproduktion in der Spanne von 1901 bis 2000 nahm 5,5-mal so viel zu wie im vorherigen Jahrhundert und Gold fast zehnmal so viel. Im Jahr 2019 wird das weltweite Silber-Gold-Produktionsverhältnis auf 7,6 zu 1 fallen. Demnach produziert die Welt heute deutlich weniger Silber im Verglich zu Gold als im 18. und 19. Jahrhundert.Der nächste Chart zeigt das weltweite Silber-Gold-Produktionsverhältnis von 2010 bis 2019: