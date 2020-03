Neue Infografik: Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden

In Zusammenarbeit mit Eclipse Gold Mining hat Jeff Desjardins von Visual Capitalist eine neue Infografik erstellt, die sich mit dem Thema Bergbauaktieninvestments befasst. Die Grafik trägt den Namen "Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden (Teil 1: das Team)" und soll darüber aufklären, wie man ein Managementteam näher unter die Lupe nehmen kann und welche Charaktere dort zu finden sind.dient dazu, die schlechten Charaktere herauszufiltern. Hierfür findet sich eine Management-Checkliste, welche 6 Typen beschreibt, die man eher meiden sollte.1. Der "Nah-ologe" - Er finanziert neue Unternehmen, indem er Land um ein Projekt absteckt, das der Markt derzeit spannend findet.2. Der Trendjäger - Er springt von Branche zu Branche oder von Mineral zu Mineral, um dem Markttrend der Woche nachzujagen.3. Der "Pump and Dumper" - Er kauft Aktien zu wahnsinnig niedrigen Preisen, bring Geld auf und macht dann grenzwertige Werbeversprechungen. Sobald der Preis hoch genug ist, um einen Gewinn zu erzielen, verkauft er die Aktien.4. Der Rohstoffsammler - Er häuft eine ganze Reihe laufender Assets und Projekte an und geht davon aus, dass dies das Risiko verringert. Aber in Wirklichkeit reduziert dies nur den Fokus.5. Der Lifestyle-Executive - Er verwendet fast ausschließlich Aktionärsgelder, um die Gehälter des Managements und andere Verwaltungs- und sonstige Kosten zu finanzieren. Es wird kaum eigentliche Arbeit erledigt.6. Der optimistische Geologe - Er hat ein Lieblingsprojekt und das Projekt kann davon durchaus profitieren. Die Zeit ist jedoch der Feind des optimistischen Geologen.Dersollte aus der genauen Prüfung der bisherigen Erfahrungen des Managements bestehen. Empfehlenswert seien hier: eine klare Vision, frühere Erfolge bei Bergbauunternehmen, eigener Aktienbesitz des Managements, Transparenz, Expertise und unternehmerisches Denken.Alsfolgt die Betrachtung des Verhaltens in früheren Situationen. Der Anleger sollte sich fragen:• Konnte das Management in der Vergangenheit Projekte auch in schlechten Märkten durchweg finanzieren, ohne die Aktionäre zu stark zu verwässern?• Ist das Team breit aufgestellt? Habt es Fachwissen auf mehreren Gebieten?• Habt das Management getan, was es versprochen hatte und sich an die Zeitpläne gehalten?• Hat das Team Verbindungen zu großen Bergbauunternehmen, Großbanken oder anderen wichtigen Institutionen?• Hat sich das Team erfolgreich von seinen früheren Unternehmungen verabschiedet?© Redaktion GoldSeiten.de / VisualCapitalist.com