Newmont - Wie geht es nach der Kursexplosion weiter?

Während der breite Markt der Goldminenaktien kürzlich knapp an der 300er Marke in Verbindung mit einem Test der Hochs aus dem Jahre 2016 gescheitert ist, geht die Aktie von Newmont Corp. durch die Decke. Ausgehend vom März-Tief bis zum Hoch in der letzten Handelswoche, ging es explosionsartig um 96 Prozent nach oben. Mit genau 64,65 USD wurde zudem der höchste Stand seit Februar 2012 erreicht. Welches Potenzial hat Newmont vor diesem Hintergrund noch?Nach der letzten Einschätzung vom 22. Januar "Newmont - Der Fels in der Brandung! Aber wie lange noch?" stand die Aktie im Vergleich zum HUI-Index bereits gut da. Diese positive Entwicklung hat sich jetzt weiter dramatisch verschärft. Im Vergleich zum Gesamtmarkt ist jetzt eine noch deutlichere Outperformance zu erkennen.In diesem Kontext wurde das genannte und skizzierte (unrealistische) Kursziel von 60 USD erreicht. Mit fast 65 USD wurde es sogar deutlich überboten. Der vorherige schnelle crashartige Abriss auf 33 USD konnte jedoch vorab nicht antizipiert werden.Im langfristigen Wochen-Chart ist Newmont mit dem Eintauchen in die rote Widerstandszone zwischen ca. 63 und 72,50 USD jetzt offiziell im Haussemodus. Aktuell fehlen nur noch gut 16 Prozent bis zum Hoch im November 2011. Solange Newmont sich oberhalb von 57,70 USD hält, ist ein weiterer Anstieg auf 70 bis 73 USD möglich. Allerdings sollten allen Investierten und allen Anteilseignern die doppelte negative Divergenz zu denken geben! Sie deutet an, dass der positive Trend auch sehr schnell umschlagen kann.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.