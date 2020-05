Kitco-Umfrage: Wall & Main Street größtenteils positiv gegenüber Gold

Die Wall und die Main Street waren vom Rückzug des Goldpreises in der letzten Wochen recht unbeeindruckt und erwarten, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen wird, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News hervor.Diesmal gaben 15 Marktexperten ihre Meinung ab, davon waren 9 (60%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Fünf Befragte (33%) erwarten einen niedrigeren Preis, während einer (7%) Seitwärtsbewegungen prognostizierte.Währenddessen teilten auch 1.750 Kleinanleger ihre Ansichten. Von diesen waren 943 (54%) der Meinung, dass der Goldpreis steigen wird. Weitere 505 (29%) erwarten einen Rückgang, während 302 (17%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de