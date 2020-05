Trump droht Ausstieg aus Weltgesundheitsorganisation

US-Präsident Trump drohte am Montag damit, die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) permanent zu pausieren, sollte diese keine Verbesserungen innerhalb der nächsten 30 Tage anstreben. Ebenso erklärte er, dass man die Mitgliedschaft der USA bei der WHO prüfen würde, berichtet Reuters Zuvor meinte er, dass die WHO "sehr armselige Arbeit geleistet" hätte, was die Handhabung des Virus anginge. Trump hatte letzten Monat US-Beiträge zur WHO pausiert und beschuldigte die Organisation Chinas "falsche Nachrichtenkultur" bezüglich des Coronavirus zu bestärken.Am Montag erklärte die WHO, dass eine unabhängige Prüfung, was die Reaktion auf die Pandemie angeht, so bald wie möglich beginnen würde und dass man Unterstützung und Finanzierung aus China erhalten habe.© Redaktion GoldSeiten.de