Volcanic Gold Mines Inc.: Neues Projekt

Volcanic Gold kam gestern mit der Meldung, dass man über einen Optionsdeal bis zu 60% an Goldprojekten in Guatemala erwerben kann: Link Volcanic Gold Mines muss hierfür viel Geld ausgeben (7 Millionen USD in 2 Jahren), was für eine solche Struktur viel zu viel ist.Was mir zudem schon wieder gewaltig stinkt ist, dass man diesen Deal mit einer anderen kanadischen Firma abgeschlossen hat, bei der teilweise die gleichen Personen involviert sind, wie Simon Ridgway. Auch so ein gehypter Manager, der einmal im Leben Glück hatte und dann nur noch auf Kosten der Aktionär lebt!Wenig überzeugender Deal von Volcanic.Viel zu hohe Arbeitsprogramme für ein Projekt in Guatemala und ein Deal mit einer indirekt verbundenen Gesellschaft.Ich halte noch etwas, da sicherlich irgendeine dumme Marketingaktion kommen wird, um die erste Kapitalerhöhung zu stemmen.Dann bin ich raus aus diesem Laden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.